Команда де Роя вмешалась в спор гонщиков КАМАЗа

Третий этап рейда-марафона прошел в окрестностях Аль-Кайсумаха по сокращенной до 255 километров дистанции. И впервые со старта гонки камазовские пилоты позволили кому-то из конкурентов разбить свои ряды в протоколе.

Голландец Янус ван Кастерен на IVECO команды De Rooy финишировал на этапе третьим. Это, впрочем, никак не сказалось на положении в общем зачете: Дмитрий Сотников подтвердил статус лидера, одержав вторую победу на нынешнем «Дакаре».

Его главный соперник, четырехкратный триумфатор гонки Эдуард Николаев долгое время держался в том же темпе, но на финальном отрезке потерял десять минут, закончив день на непривычно низкой седьмой строчке.

Андрей Каргинов приехал во вторник вторым, Антон Шибалов – четвертым. В общем зачете соперники челнинцев продолжают оспаривать пятое место.

Положение в зачете грузовиков после 3 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Дмитрий Сотников КАМАЗ 10:42:32 2 Эдуард Николаев КАМАЗ 10:54:17 00:11:45 3 Андрей Каргинов КАМАЗ 11:02:16 00:19:44 4 Антон Шибалов КАМАЗ 11:09:37 00:27:05 5 Алеш Лопрайс Praga 11:29:40 00:47:08

Среди участников на легких багги T3 на третьем этапе быстрейшим стал американец Сет Кинтеро, накануне потерявший много времени из-за поломки. Лидер гонки Франсиско Лопес Контардо финишировал вторым и увеличил отрыв от преследователей.

Экипаж Павла Лебедева стал четвертым по итогам дня и удержал третью строчку общей классификации. При этом если отставание москвича от Лопеса Контардо составляет 23 минуты, то сам он оторвался от ближайшего преследователя почти на час.

Положение в зачете легких багги после 3 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 11:27:54 2 Себастьян Эрикссон CAN-AM 11:37:03 00:07:22 3 Павел Лебедев CAN-AM 11:54:59 00:23:48 4 Филипп Пиншедес CAN-AM 12:46:54 01:19:00 5 Фернандо Альварес CAN-AM 13:01:13 01:33:19 …30 Мария Опарина CAN-AM 18:09:03 06:41:09 …38 Андрей Новиков G-FORCE 43:40:33 32:12:39 …44 Борис Гадасин G-FORCE 121:39:30 110:11:36

В классе мотовездеходов SSV вторник оказался польским днем – представители этой страны заняли на этапе три первых места. Лучшим стал Марек Гочал, опередивший своего младшего брата Михала и Арона Домжалу.

Сильнейшим представителем остального мира оказался лидер класса Остин Джонс, который продолжает лидировать по сумме этапов.

Россиянин Сергей Карякин провел свой лучший день на нынешнем «Дакаре», показав шестое время, однако из-за проблемного начала гонки уралец пока не входит даже в первую десятку.

Положение в зачете мотовездеходов после 3 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Остин Джонс CAN-AM 11:53:53 2 Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 11:59:16 00:05:23 3 Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 12:07:57 00:14:04 4 Михал Гочал CAN-AM 12:09:47 00:15:54 5 Рокас Бациушка BRP 12:30:18 00:36:25 …16 Сергей Карякин BRP 14:14:32 02:20:39 …38 Татьяна Сычева BRP 17:59:43 06:05:50

В среду участников 44-го «Дакара» ждет четвертый этап – максимальные за всю гонку 465 километров спецучастка до столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

*результаты будут уточняться после финиша следующих участников