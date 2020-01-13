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Дакар / Новость

«Хотелось себя ущипнуть». Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре»

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«Хотелось себя ущипнуть». Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре»
Автор:
13 янв. 2020 г., 19:00

Двукратный чемпион Ф1, который финишировал на втором месте в понедельник, подвел итоги этапа.

До финиша восьмого этапа лучшим результатом Фернандо Алонсо на спецучастке было четвертое место. Но в понедельник испанец показал вторую скорость, уступив четыре минуты Матье Серрадори. В общем зачете Фернандо, который на второй день потерял много времени из-за поломки, поднялся с 15-й строчки на 13-ю.

«Мы увидели время, когда прибыли на бивуак – нам хотелось ущипнуть друг друга, чтобы поверить в такой хороший результат, – сказал Алонсо журналистам после финиша. – Этап прошел без происшествий. У нас спустило колесо где-то на 350-м километре, но я не думаю, что это сильно на чем-то сказалось. 

Под конец этапа впереди мы увидели машины и пыль, но не знали, кто это едет. Когда мы пересекли финишную черты и поняли, что показали очень хорошее время... Пятое вчера, второе сегодня. Надеюсь, завтра мы продолжим в том же духе.

Для команды, меня и Марка это очень радостные новости. Едешь 470 километров, преодолеваешь дюны, а потом пересекаешь финишную черту и оказываешься среди лучших – это очень здорово. Особенно вспоминая, как мы начинали – когда даже не знали, как завести машину».

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Алонсо выразил надежду, что маршрут следующих этапов будет сложным – тогда появится больше шансов опередить соперников.

«Надеюсь, что дальше будет сложнее, потому что чем тяжелее, тем лучше, – отметил он. – Чем больше будет трудностей, тем больше у нас будет шансов ими воспользоваться. На тестах в Абу-Даби три недели назад я получил ценный опыт езды по дюнам. Это было очень тяжело, три дня прошли как в аду. Многое может случиться, если характер местности и дальше будет таким.

Я превзошел все цели, которые ставил перед "Дакаром". В Марокко [на ралли-рейдах] я чувствовал себя комфортно, но на 15 минут отставал от лидеров на этапах по 250 км. Я не знал, смогу ли хотя бы наполовину угнаться за великими спортсменами на "Дакаре". Я не ставил себе цели достичь того, что получилось сегодня. Я наслаждаюсь моментом».

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Дополнительная информация: Серхио Лильо

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Денис Буденков

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5 янв. - 17 янв.
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад Старт через
07 Часов
:
15 Минут
:
40 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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