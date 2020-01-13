«Хотелось себя ущипнуть». Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре»

До финиша восьмого этапа лучшим результатом Фернандо Алонсо на спецучастке было четвертое место. Но в понедельник испанец показал вторую скорость, уступив четыре минуты Матье Серрадори. В общем зачете Фернандо, который на второй день потерял много времени из-за поломки, поднялся с 15-й строчки на 13-ю.

«Мы увидели время, когда прибыли на бивуак – нам хотелось ущипнуть друг друга, чтобы поверить в такой хороший результат, – сказал Алонсо журналистам после финиша. – Этап прошел без происшествий. У нас спустило колесо где-то на 350-м километре, но я не думаю, что это сильно на чем-то сказалось.

Под конец этапа впереди мы увидели машины и пыль, но не знали, кто это едет. Когда мы пересекли финишную черты и поняли, что показали очень хорошее время... Пятое вчера, второе сегодня. Надеюсь, завтра мы продолжим в том же духе.

Для команды, меня и Марка это очень радостные новости. Едешь 470 километров, преодолеваешь дюны, а потом пересекаешь финишную черту и оказываешься среди лучших – это очень здорово. Особенно вспоминая, как мы начинали – когда даже не знали, как завести машину».

Алонсо выразил надежду, что маршрут следующих этапов будет сложным – тогда появится больше шансов опередить соперников.

«Надеюсь, что дальше будет сложнее, потому что чем тяжелее, тем лучше, – отметил он. – Чем больше будет трудностей, тем больше у нас будет шансов ими воспользоваться. На тестах в Абу-Даби три недели назад я получил ценный опыт езды по дюнам. Это было очень тяжело, три дня прошли как в аду. Многое может случиться, если характер местности и дальше будет таким.

Я превзошел все цели, которые ставил перед "Дакаром". В Марокко [на ралли-рейдах] я чувствовал себя комфортно, но на 15 минут отставал от лидеров на этапах по 250 км. Я не знал, смогу ли хотя бы наполовину угнаться за великими спортсменами на "Дакаре". Я не ставил себе цели достичь того, что получилось сегодня. Я наслаждаюсь моментом».

Дополнительная информация: Серхио Лильо