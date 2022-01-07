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Дакар Новости

«Хотел его убить». Как Петруччи столкнулся с верблюдом на «Дакаре»

Но даже несмотря на аварию, Данило все равно удалось выиграть пятый этап марафона

«Хотел его убить». Как Петруччи столкнулся с верблюдом на «Дакаре»

Данило Петруччи стал первым экс-гонщиком MotoGP в истории, которому удалось стать победителем этапа «Дакара». Изначально первое место занял Тоби Прайс, однако после полученного им шестиминутного штрафа итоговый протокол возглавил Петруччи.

 

Как оказалось, в один момент его гонка была почти закончена: он упал с мотоцикла, пытаясь избежать столкновения с верблюдом, и повредил экипировку. «Мне очень повезло, что я не получил никаких травм в аварии, – рассказал Петруччи во время прямого эфира в Инстаграме. – Я хотел убить того верблюда, который был за поворотом. Я хотел убить его, но верблюдов здесь считают важнее женщин. Так что, думаю, у меня могли быть проблемы из-за этого. И как оказалось, он довольно-таки большой, этот верблюд. Я считал, что они меньше по размеру, но нет.

Авария сбила меня с толку – она была довольно серьезной. Я думал об этом верблюде и понимал, что мне надо сделать все, чтобы доехать до финиша – у меня еще и возникла проблема с комбинезоном: мне все время приходилось подтягивать штаны, они постоянно сползали.

И я очень-очень счастлив, что все получилось. У меня нет слов».

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