Карякин вышел в лидеры в классе мотовездеходов

В среду Сергей Карякин занимал четвертый результат, проигрывая лидеру Хосе Антонио Лопесу почти шесть минут.

Но на следующий день уже в начале этапа Лопес потерял больше десяти минут, а по итогам этапа проиграл и вовсе 35. Быстрее всех к финишу пришел Сириль Депре, который продолжает гонку в формате Dakar Experience – на третьем этапе у его багги сломался мотор.

Карякин занял четвертую строчку на пятом этапе, однако в генеральной классификации поднялся на первое место. Теперь он опережает Кейси Карри на минуту. Третьим идет Франсиско Лопес Контардо.

Общий зачет в категории мотовездеходов после 5-го этапа:

Поз. Гонщик Мотовездеход Время/Отст. 1 Сергей Карякин Can-Am 23 ч 21 мин 52 сек 2 Кейси Карри Can-Am + 1 мин 10 сек 3 Франсиско Лопес Контардо Can-Am + 1 мин 47 сек 4 Остин Джонс Can-Am + 4 мин 53 сек 5 Хосе Антонио Инохо Лопес Can-Am + 19 мин 24 сек

В 2017 году Сергей Карякин впервые в истории российского автоспорта стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов. Годом спустя он не смог добраться до финиша, получив травмы руки, а в 2019-м, перейдя в класс мотовездеходов, попал в аварию.