Карякин вышел в лидеры в классе мотовездеходов
Российский гонщик команды Snag Racing закончил пятый этап ралли-марафона только четвертым, однако возглавил личный зачет.
В среду Сергей Карякин занимал четвертый результат, проигрывая лидеру Хосе Антонио Лопесу почти шесть минут.
Но на следующий день уже в начале этапа Лопес потерял больше десяти минут, а по итогам этапа проиграл и вовсе 35. Быстрее всех к финишу пришел Сириль Депре, который продолжает гонку в формате Dakar Experience – на третьем этапе у его багги сломался мотор.
Карякин занял четвертую строчку на пятом этапе, однако в генеральной классификации поднялся на первое место. Теперь он опережает Кейси Карри на минуту. Третьим идет Франсиско Лопес Контардо.
Общий зачет в категории мотовездеходов после 5-го этапа:
|Поз.
|Гонщик
|Мотовездеход
|Время/Отст.
|1
|
Сергей Карякин
|Can-Am
|23 ч 21 мин 52 сек
|2
|
Кейси Карри
|Can-Am
|+ 1 мин 10 сек
|3
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+ 1 мин 47 сек
|4
|Остин Джонс
|Can-Am
|+ 4 мин 53 сек
|5
|Хосе Антонио Инохо Лопес
|Can-Am
|+ 19 мин 24 сек
В 2017 году Сергей Карякин впервые в истории российского автоспорта стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов. Годом спустя он не смог добраться до финиша, получив травмы руки, а в 2019-м, перейдя в класс мотовездеходов, попал в аварию.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|Пилоты
|Сергей Карякин
|Автор
|Денис Буденков
Карякин вышел в лидеры в классе мотовездеходов
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
13:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
13:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
сб 4 янв.
вс 5 янв.
|
22:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
18:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
вт 7 янв.
ср 8 янв.
|
19:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
ср 8 янв.
чт 9 янв.
|
19:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
19:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
ср 15 янв.
чт 16 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
чт 16 янв.
пт 17 янв.
|
19:00
06:00
|
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