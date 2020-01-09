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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Карякин вышел в лидеры в классе мотовездеходов

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Карякин вышел в лидеры в классе мотовездеходов
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9 янв. 2020 г., 14:16

Российский гонщик команды Snag Racing закончил пятый этап ралли-марафона только четвертым, однако возглавил личный зачет.

В среду Сергей Карякин занимал четвертый результат, проигрывая лидеру Хосе Антонио Лопесу почти шесть минут. 

Но на следующий день уже в начале этапа Лопес потерял больше десяти минут, а по итогам этапа проиграл и вовсе 35. Быстрее всех к финишу пришел Сириль Депре, который продолжает гонку в формате Dakar Experience – на третьем этапе у его багги сломался мотор.

Карякин занял четвертую строчку на пятом этапе, однако в генеральной классификации поднялся на первое место. Теперь он опережает Кейси Карри на минуту. Третьим идет Франсиско Лопес Контардо.

Общий зачет в категории мотовездеходов после 5-го этапа:

Поз. Гонщик Мотовездеход Время/Отст.
1

Russian Federation Сергей Карякин

 Can-Am 23 ч 21 мин 52 сек
2

Соединенные Штаты Кейси Карри

 Can-Am + 1 мин 10 сек
3 Чили Франсиско Лопес Контардо Can-Am + 1 мин 47 сек
4 Соединенные Штаты Остин Джонс Can-Am + 4 мин 53 сек
5 Spain Хосе Антонио Инохо Лопес Can-Am + 19 мин 24 сек

В 2017 году Сергей Карякин впервые в истории российского автоспорта стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов. Годом спустя он не смог добраться до финиша, получив травмы руки, а в 2019-м, перейдя в класс мотовездеходов, попал в аварию.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 5: Эль-Ула – Хаил
Пилоты Сергей Карякин
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 5: Эль-Ула – Хаил Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
13:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
13:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
сб 4 янв.
вс 5 янв.
22:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
18:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
19:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
19:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
19:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
19:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
19:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
19:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
19:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
19:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
19:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
19:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
19:00
06:00
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