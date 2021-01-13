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Дакар / Отчет о секции

Карякин впервые выиграл этап на «Дакаре»-2021

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Карякин впервые выиграл этап на «Дакаре»-2021
Автор:
, редактор

В общем зачете отставание россиянина огромно

Россиянин Сергей Карякин отпраздновал первую победу на спецучастке ралли-марафона «Дакар» в 2021 году. Он стал лучшим в классе легких внедорожников и мотовездеходов на 10-м этапе.

На этапе шла напряженная борьба, в результате которой сразу пять гонщиков расположились менее, чем в двух минутах друг от друга. У ближайшего преследователя, Остина Джонса из США, Карякин выиграл 29 секунд.

Лидер общего зачета Франсиско Лопес Контардо завершил этап с шестым временем, но сохранил за собой первое место в тотале. У Джонса он выигрывает 10 минут. Карякин, из-за проблем на прошлом спецучастке, занимает лишь 14-е место, уступая лидеру более 10 часов.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Сергей Карякин
Автор Иван Матушкин

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