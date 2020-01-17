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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет о гонке

Карякин стал вторым на «Дакаре»

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Карякин стал вторым на «Дакаре»
Автор:
, Редактор
17 янв. 2020 г., 09:37

Россиянин добился лучшего результата в карьере в классе мотовездеходов.

Екатеринбуржец Сергей Карякин, который в 2017 году выиграл ралли-марафон «Дакар» на квадроцикле, в этот раз финишировал вторым в зачете мотовездеходов. Победителем гонки стал американец Кейси Карри.

На последнем этапе Карякин финишировал третьим, но впереди Карри, отыграв у лидера больше шести минут. Однако отставание в 45 минут не позволило ему побороться за победу.

Во всем марафоне Карякин ни разу не становился лучшим по итогам какого-либо из 12-и спецучастков.

Тем не менее, второе место Карякина стало его лучшим результатом с момента, как он сменил квадроцикл на мотовездеход. В 2018 году он не сумел финишировать в ралли-марафоне, а в 2019 стал десятым, выиграв один спецучасток.

Еще один российский гонщик, новичок «Дакара» Илья Роусс финишировал на мотовездеходе 28-м.

Итоги гонки в классе мотовездеходов

Поз. Гонщик Мотовездеход Время/Отст.
1 Соединенные Штаты Кейси Карри Can-Am 53 ч. 25:52
2 Russian Federation Сергей Карякин  Can-Am +39:12
3 Чили Франсиско Лопес Контардо Can-Am +52:36
4 Zimbabwe Конрад Раутенбах 

PH-SPORT

 +1 ч 12:19
5 Испания Хосе Антонио Лопес Can-Am +1 ч 20:38

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 12: Харад – Киддия
Пилоты Сергей Карякин
Автор Сергей Иванов

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 12: Харад – Киддия Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
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Церемония старта
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Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
09:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
05:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
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06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
06:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
06:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
06:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
06:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
06:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
06:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
06:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
06:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
06:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
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