Карякин стал вторым на «Дакаре»
Россиянин добился лучшего результата в карьере в классе мотовездеходов.
Екатеринбуржец Сергей Карякин, который в 2017 году выиграл ралли-марафон «Дакар» на квадроцикле, в этот раз финишировал вторым в зачете мотовездеходов. Победителем гонки стал американец Кейси Карри.
На последнем этапе Карякин финишировал третьим, но впереди Карри, отыграв у лидера больше шести минут. Однако отставание в 45 минут не позволило ему побороться за победу.
Во всем марафоне Карякин ни разу не становился лучшим по итогам какого-либо из 12-и спецучастков.
Тем не менее, второе место Карякина стало его лучшим результатом с момента, как он сменил квадроцикл на мотовездеход. В 2018 году он не сумел финишировать в ралли-марафоне, а в 2019 стал десятым, выиграв один спецучасток.
Еще один российский гонщик, новичок «Дакара» Илья Роусс финишировал на мотовездеходе 28-м.
Итоги гонки в классе мотовездеходов
|Поз.
|Гонщик
|Мотовездеход
|Время/Отст.
|1
|Кейси Карри
|Can-Am
|53 ч. 25:52
|2
|Сергей Карякин
|Can-Am
|+39:12
|3
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+52:36
|4
|Конрад Раутенбах
|
PH-SPORT
|+1 ч 12:19
|5
|Хосе Антонио Лопес
|Can-Am
|+1 ч 20:38
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 12: Харад – Киддия
|Пилоты
|Сергей Карякин
|Автор
|Сергей Иванов
Карякин стал вторым на «Дакаре»
База данных
|Сессия
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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пн 6 янв.
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|Этап 3: Неом – Неом
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вт 7 янв.
вт 7 янв.
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06:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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ср 8 янв.
ср 8 янв.
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06:30
06:30
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|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
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чт 9 янв.
чт 9 янв.
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06:15
06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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пт 10 янв.
пт 10 янв.
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06:00
06:00
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|День отдыха в Эр-Рияде
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сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
06:00
06:00
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
вс 12 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
пн 13 янв.
пн 13 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
вт 14 янв.
вт 14 янв.
|
06:00
06:00
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|Этап 10: Харад – Шубайта
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ср 15 янв.
ср 15 янв.
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06:00
06:00
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|Этап 11: Шубайта – Харад
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чт 16 янв.
чт 16 янв.
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06:00
06:00
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|Этап 12: Харад – Киддия
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пт 17 янв.
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