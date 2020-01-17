Карякин стал вторым на «Дакаре»

Екатеринбуржец Сергей Карякин, который в 2017 году выиграл ралли-марафон «Дакар» на квадроцикле, в этот раз финишировал вторым в зачете мотовездеходов. Победителем гонки стал американец Кейси Карри.

На последнем этапе Карякин финишировал третьим, но впереди Карри, отыграв у лидера больше шести минут. Однако отставание в 45 минут не позволило ему побороться за победу.

Во всем марафоне Карякин ни разу не становился лучшим по итогам какого-либо из 12-и спецучастков.

Тем не менее, второе место Карякина стало его лучшим результатом с момента, как он сменил квадроцикл на мотовездеход. В 2018 году он не сумел финишировать в ралли-марафоне, а в 2019 стал десятым, выиграв один спецучасток.

Еще один российский гонщик, новичок «Дакара» Илья Роусс финишировал на мотовездеходе 28-м.

Итоги гонки в классе мотовездеходов