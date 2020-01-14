«Странно, что судьи не увидели этого раньше». Карякин о нарушении правил лидером «Дакара»
Выступающий в классе мотовездеходов российский гонщик выразил надежду, что нарушившие правила соперники не останутся безнаказанными.
Восьмой этап «Дакара» Сергей Карякин завершил с четвертым результатом, уступив восемь минут победителю спецучастка Рейналду Вареле. При этом россиянин, который в воскресенье столкнулся с неисправностью вариатора, сохранил третье время в генеральной классификации и приблизился к лидирующему Кейси Карри, отыграв у него восемь с половиной минут.
Более того, Карякин рассказал, что техническая инспекция обнаружила у Карри нарушение регламента – и выразил надежду, что американца накажут.
«Мы решили проблемы с вариатором, с мощностью, машина едет нормально, – написал уралец в фейсбуке. – Единственная техническая остановка сегодня – ремень вариатора взорвался за километр до финиша. Обидно, конечно, но это объяснимо и связано с чрезмерной нагрузкой, мы постоянно едем с ограничением 130 км/ч.
После спецучастка была процедура взвешивания техники, на которой наконец-то заметили, что на машинах лидирующей команды стоят колеса неправильного диаметра. Мне интересно, как они пропускали это раньше. Сейчас поставили пломбы, очень любопытно, какое решение примут технические комиссары. У них стоят диски большего диаметра, за счет чего колеса легче, и на этом сильно выигрывают в скорости. Надеюсь, в этот раз по отношению к ним будет применено хоть какое-то решение, и это не останется безнаказанным, как обычно».
Сергей добавил: «Рельеф в понедельник был такой же скучный, как в предыдущие два дня – не понимаю, зачем организаторы сделали три одинаковых СУ и пускают нас по прямику, когда рядом есть дюны. Дюны, кстати, сегодня были очень мягкие, сложные, проехали их неплохо. Понравилось, как их проходит Франсиско Лопес: видит условную линию, за счет чего выбирает оптимальный маршрут и выигрывает на этом много времени.
Завтра (во вторник – прим.ред.) тоже будет длинный день, обещают много камней. Надеюсь, мы покажем хороший результат. Впереди марафон, который будет состоять только из дюн. Это будет хорошее испытание для нас и техники. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, результаты еще могут измениться».
По ходу девятого гоночного дня участникам «Дакар» предстоит преодолеть скоростной участок протяженностью 410 км между Вади Аль-Давасиром и Харадом.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Пилоты
|Сергей Карякин
|Автор
|Денис Буденков
«Странно, что судьи не увидели этого раньше». Карякин о нарушении правил лидером «Дакара»
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