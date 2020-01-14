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Дакар / Ралли «Дакар» / Новость

«Странно, что судьи не увидели этого раньше». Карякин о нарушении правил лидером «Дакара»

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«Странно, что судьи не увидели этого раньше». Карякин о нарушении правил лидером «Дакара»
Автор:
14 янв. 2020 г., 07:38

Выступающий в классе мотовездеходов российский гонщик выразил надежду, что нарушившие правила соперники не останутся безнаказанными.

Восьмой этап «Дакара» Сергей Карякин завершил с четвертым результатом, уступив восемь минут победителю спецучастка Рейналду Вареле. При этом россиянин, который в воскресенье столкнулся с неисправностью вариатора, сохранил третье время в генеральной классификации и приблизился к лидирующему Кейси Карри, отыграв у него восемь с половиной минут.

Более того, Карякин рассказал, что техническая инспекция обнаружила у Карри нарушение регламента – и выразил надежду, что американца накажут.

«Мы решили проблемы с вариатором, с мощностью, машина едет нормально, – написал уралец в фейсбуке. – Единственная техническая остановка сегодня – ремень вариатора взорвался за километр до финиша. Обидно, конечно, но это объяснимо и связано с чрезмерной нагрузкой, мы постоянно едем с ограничением 130 км/ч.

После спецучастка была процедура взвешивания техники, на которой наконец-то заметили, что на машинах лидирующей команды стоят колеса неправильного диаметра. Мне интересно, как они пропускали это раньше. Сейчас поставили пломбы, очень любопытно, какое решение примут технические комиссары. У них стоят диски большего диаметра, за счет чего колеса легче, и на этом сильно выигрывают в скорости. Надеюсь, в этот раз по отношению к ним будет применено хоть какое-то решение, и это не останется безнаказанным, как обычно».

Сергей добавил: «Рельеф в понедельник был такой же скучный, как в предыдущие два дня – не понимаю, зачем организаторы сделали три одинаковых СУ и пускают нас по прямику, когда рядом есть дюны. Дюны, кстати, сегодня были очень мягкие, сложные, проехали их неплохо. Понравилось, как их проходит Франсиско Лопес: видит условную линию, за счет чего выбирает оптимальный маршрут и выигрывает на этом много времени.

Завтра (во вторник – прим.ред.) тоже будет длинный день, обещают много камней. Надеюсь, мы покажем хороший результат. Впереди марафон, который будет состоять только из дюн. Это будет хорошее испытание для нас и техники. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, результаты еще могут измениться».

По ходу девятого гоночного дня участникам «Дакар» предстоит преодолеть скоростной участок протяженностью 410 км между Вади Аль-Давасиром и Харадом.  

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Пилоты Сергей Карякин
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад Проходит прямо сейчас
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Техкомиссия в Джидде
чт 2 янв.
чт 2 янв.
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Церемония старта
сб 4 янв.
сб 4 янв.
03:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
12:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
08:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
09:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
09:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
09:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
09:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
09:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
09:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
09:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
09:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
09:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
09:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
09:00
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