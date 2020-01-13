Дакар
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир в процессе . . .
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Каргинов выиграл третий подряд этап «Дакара»

Поделились
Комментарии
Каргинов выиграл третий подряд этап «Дакара»
Автор:
13 янв. 2020 г., 11:31

Все экипажи «КамАЗ-Мастер» оказались в первой пятерке на восьмом этапе ралли-марафона.

Андрей Каргинов довел отрыв от товарища по российской команде Антона Шибалова до 27 минут. Кольцевой этап длиной 474 километра в окрестностях Вали Аль-Давасира лидер гонки прошел на 6 минут быстрее Шибалова, Алеш Лопрайс на Praga занял третье место, проиграв быстрейшему экипажу КамАЗа 9 минут.

Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев заняли по итогам понедельника четвертое и пятое место соответственно. Чешский гонщик Мартин Мацик проехал заметно хуже лидера, благодаря чему Сотников отыграл одну позицию и поднялся на пятое место в общем зачете.

Белорус Сергей Вязович на МАЗе стал шестым по скорости, но сохранил третье место в генеральной классификации. Он полчаса уступает Шибалову, но идет в часе впереди Лопрайса.

Читайте также:

Положение в общем зачете грузовиков после 8-го этапа

  Пилот Грузовик Время/Отст.
1 Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ 34 ч 31:43
2

Russian Federation Антон Шибалов

 КамАЗ +27:06
3 Belarus Сергей Вязович МАЗ + 1 ч 05:17
4 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 2 ч 04:27
5 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 2 ч 39:22

 

Следующая новость
Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»

Предыдущая новость

Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
пн 13 янв.
чт 2 янв.
Церемония старта
пн 13 янв.
сб 4 янв.
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
пн 13 янв.
вс 5 янв.
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 13 янв.
пн 6 янв.
Этап 3: Неом – Неом
пн 13 янв.
вт 7 янв.
Этап 4: Неом – Эль-Ула
пн 13 янв.
ср 8 янв.
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
пн 13 янв.
чт 9 янв.
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пн 13 янв.
пт 10 янв.
День отдыха в Эр-Рияде
пн 13 янв.
сб 11 янв.
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
вс 12 янв.
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
Этап 10: Харад – Шубайта
пн 13 янв.
ср 15 янв.
Этап 11: Шубайта – Харад
пн 13 янв.
чт 16 янв.
Этап 12: Харад – Киддия
пн 13 янв.
пт 17 янв.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Дакар

Смерть гонщика на «Дакаре»-2020: как это произошло

2
Дакар

Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»

3
Формула 1

Бриаторе посоветовал Ферстаппену держать язык за зубами

4
Дакар

Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»

5
Формула 1

Ferrari разработала к сезону-2020 более компактную коробку передач

Последние видео

«Дакар 2020»: хайлайты шестого дня (автомобили, мотоциклы, мотовездеходы и грузовики) 04:40
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты шестого дня (автомобили, мотоциклы, мотовездеходы и грузовики)

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (мото- и квадроциклы) 03:22
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (мото- и квадроциклы)

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (грузовики) 02:08
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (грузовики)

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (автомобили и SSV) 04:07
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (автомобили и SSV)

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (мото- и квадроциклы) 03:26
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (мото- и квадроциклы)

Самое важное:

Каргинов выиграл третий подряд этап «Дакара»
DAKR

Каргинов выиграл третий подряд этап «Дакара»

Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
DAKR

Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»

Команда Гонсалвеша снялась с «Дакара» после смерти гонщика
DAKR

Команда Гонсалвеша снялась с «Дакара» после смерти гонщика

Смерть гонщика на «Дакаре»-2020: как это произошло
DAKR

Смерть гонщика на «Дакаре»-2020: как это произошло

Из-за гибели Гонсалвеша «Дакар» отменил 8-й этап в двух классах
DAKR

Из-за гибели Гонсалвеша «Дакар» отменил 8-й этап в двух классах

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.