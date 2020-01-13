Каргинов выиграл третий подряд этап «Дакара»

Андрей Каргинов довел отрыв от товарища по российской команде Антона Шибалова до 27 минут. Кольцевой этап длиной 474 километра в окрестностях Вали Аль-Давасира лидер гонки прошел на 6 минут быстрее Шибалова, Алеш Лопрайс на Praga занял третье место, проиграв быстрейшему экипажу КамАЗа 9 минут.

Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев заняли по итогам понедельника четвертое и пятое место соответственно. Чешский гонщик Мартин Мацик проехал заметно хуже лидера, благодаря чему Сотников отыграл одну позицию и поднялся на пятое место в общем зачете.

Белорус Сергей Вязович на МАЗе стал шестым по скорости, но сохранил третье место в генеральной классификации. Он полчаса уступает Шибалову, но идет в часе впереди Лопрайса.

Положение в общем зачете грузовиков после 8-го этапа