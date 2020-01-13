Каргинов выиграл третий подряд этап «Дакара»
Все экипажи «КамАЗ-Мастер» оказались в первой пятерке на восьмом этапе ралли-марафона.
Андрей Каргинов довел отрыв от товарища по российской команде Антона Шибалова до 27 минут. Кольцевой этап длиной 474 километра в окрестностях Вали Аль-Давасира лидер гонки прошел на 6 минут быстрее Шибалова, Алеш Лопрайс на Praga занял третье место, проиграв быстрейшему экипажу КамАЗа 9 минут.
Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев заняли по итогам понедельника четвертое и пятое место соответственно. Чешский гонщик Мартин Мацик проехал заметно хуже лидера, благодаря чему Сотников отыграл одну позицию и поднялся на пятое место в общем зачете.
Белорус Сергей Вязович на МАЗе стал шестым по скорости, но сохранил третье место в генеральной классификации. Он полчаса уступает Шибалову, но идет в часе впереди Лопрайса.
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Положение в общем зачете грузовиков после 8-го этапа
|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|34 ч 31:43
|2
|
Антон Шибалов
|КамАЗ
|+27:06
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+ 1 ч 05:17
|4
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 2 ч 04:27
|5
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 2 ч 39:22
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|Автор
|Денис Буденков
Каргинов выиграл третий подряд этап «Дакара»
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