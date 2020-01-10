Каргинов увеличил отрыв от Шибалова в борьбе за лидерство на «Дакаре»
Два экипажа КамАЗа продолжают возглавлять общий зачет после шестого этапа многодневки.
Россиянин Андрей Каргинов стал лучшим на шестом спецучастке ралли-марафона «Дакар». Он на четыре с лишним минуты опередил своего партнера по команде «КамАЗ-Мастер» Антона Шибалова. Тройку замкнул белорус Сергей Вязович на МАЗе, его отставание от Каргинова превысило 12 минут.
В общем зачете гонки пилоты расположились в той же последовательности, при этом отрыв Каргинова от Шибалова почти достиг 20 минут, а отставание Вязовича от лидера превысило получасовой отрезок.
Еще один экипаж «КамАЗ–Мастер» под руководством Дмитрия Сотникова на шестом этапе показал четвертый результат. В общем зачете Сотников уступает Каргинову два с половиной часа и пока занимает последнее место среди всех, завершивших шестой спецучасток.
Напомним, что Эдуард Николаев на своем КамАЗе был вынужден завершить участие в гонке в начале шестого отрезка. Накануне на его машине сломался мотор, экипажу удалось в полевых условиях починить его и к утру добраться на бивуак, однако новая поломка на 33-м километре шестого спецучастка вынудила их сойти с дистанции.
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Положение в общем зачете грузовиков после 6-го этапа
|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|25 ч 06 мин 20 с
|2
|
Антон Шибалов
|КАМАЗ
|+19 мин 14 с
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+36 мин 30 с
|4
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 1 ч 51 мин 13 с
|5
|Мартин Мацик
|IVECO
|+ 1 ч 59 мин 27 с
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Андрей Каргинов , Антон Шибалов , Дмитрий Сотников , Сергей Вязович
|Команды
|КАМАЗ-мастер
|Автор
|Иван Матушкин
Каргинов увеличил отрыв от Шибалова в борьбе за лидерство на «Дакаре»
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