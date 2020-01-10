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Дакар / Отчет об этапе

Каргинов увеличил отрыв от Шибалова в борьбе за лидерство на «Дакаре»

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Каргинов увеличил отрыв от Шибалова в борьбе за лидерство на «Дакаре»
Автор:
, редактор
10 янв. 2020 г., 13:20

Два экипажа КамАЗа продолжают возглавлять общий зачет после шестого этапа многодневки.

Россиянин Андрей Каргинов стал лучшим на шестом спецучастке ралли-марафона «Дакар». Он на четыре с лишним минуты опередил своего партнера по команде «КамАЗ-Мастер» Антона Шибалова. Тройку замкнул белорус Сергей Вязович на МАЗе, его отставание от Каргинова превысило 12 минут.

В общем зачете гонки пилоты расположились в той же последовательности, при этом отрыв Каргинова от Шибалова почти достиг 20 минут, а отставание Вязовича от лидера превысило получасовой отрезок. 

Еще один экипаж «КамАЗ–Мастер» под руководством Дмитрия Сотникова на шестом этапе показал четвертый результат. В общем зачете Сотников уступает Каргинову два с половиной часа и пока занимает последнее место среди всех, завершивших шестой спецучасток.

Напомним, что Эдуард Николаев на своем КамАЗе был вынужден завершить участие в гонке в начале шестого отрезка. Накануне на его машине сломался мотор, экипажу удалось в полевых условиях починить его и к утру добраться на бивуак, однако новая поломка на 33-м километре шестого спецучастка вынудила их сойти с дистанции.

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Положение в общем зачете грузовиков после 6-го этапа

  Пилот Грузовик Время/Отст.
1 Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 25 ч 06 мин 20 с
2

Russian Federation Антон Шибалов

 КАМАЗ +19 мин 14 с
3 Belarus Сергей Вязович МАЗ +36 мин 30 с
4 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 1 ч 51 мин 13 с
5 Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 1 ч 59 мин 27 с

 

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Андрей Каргинов , Антон Шибалов , Дмитрий Сотников , Сергей Вязович
Команды КАМАЗ-мастер
Автор Иван Матушкин

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