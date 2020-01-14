Каргинов на три минуты опередил Вязовича на девятом этапе «Дакара»
Гонщик «КамАЗ-Мастер» вновь опередил всех соперников в аравийской пустыне и упрочил лидерство в общем зачете.
Андрей Каргинов доминировал по ходу всего 410-километрового спецучастка. Лидер команды МАЗ Сергей Вязович шел близко к россиянину и стал вторым, уступив три минуты.
Эдуард Николаев (чьи результаты после поломки не учитываются в общем зачете) и Алеш Лопрайс проиграли лидеру почти по десять минут. Дмитрий Сотников закончил день шестым
Теперь Каргинов довел до 38 минут преимуществом над другим гонщиком «КамАЗ-Мастера» Антоном Шибаловым, который во вторник показал восьмой результат.
Относительно прошлого дня ситуация в группе лидеров не изменилась.
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Положение в общем зачете грузовиков после девятого этапа (топ-5)
|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|38 ч 05:25
|2
|
Антон Шибалов
|КамАЗ
|+38:35
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+ 1 ч 08:36
|4
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 2 ч 14:19
|5
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 2 ч 49:29
В зачете мотовездеходов первую тройку по итогам этапа сформировали американские гонщики Блейд Хильдебранд, Митчелл Гатри и Кейси Карри. Россиянин Сергей Карякин закончил этап четвертым, уступив лидеру десять с половиной минут.
Карри увеличил отрыв от преследователей в общем зачете. Положение в топ-5 относительно прошлого этапа осталось неизменным.
Общий зачет в категории мотовездеходов после девятого этапа:
|Поз.
|Гонщик
|Мотовездеход
|Время/Отст.
|1
|Кейси Карри
|Can-Am
|43 ч. 51:49
|2
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+23:37
|3
|Сергей Карякин
|Can-Am
|+41:26
|4
|Конрад Раутенбах
|
PH-SPORT
|+1 ч 16:28
|5
|Хосе Антонио Лопес
|Can-Am
|+1 ч 19:53
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|Автор
|Денис Буденков
Каргинов на три минуты опередил Вязовича на девятом этапе «Дакара»
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
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вс 12 янв.
вс 12 янв.
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06:00
06:00
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|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
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пн 13 янв.
пн 13 янв.
|
06:00
06:00
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|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
вт 14 янв.
вт 14 янв.
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06:00
06:00
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|Этап 10: Харад – Шубайта
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ср 15 янв.
ср 15 янв.
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|Этап 11: Шубайта – Харад
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