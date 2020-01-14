Каргинов на три минуты опередил Вязовича на девятом этапе «Дакара»

Андрей Каргинов доминировал по ходу всего 410-километрового спецучастка. Лидер команды МАЗ Сергей Вязович шел близко к россиянину и стал вторым, уступив три минуты.

Эдуард Николаев (чьи результаты после поломки не учитываются в общем зачете) и Алеш Лопрайс проиграли лидеру почти по десять минут. Дмитрий Сотников закончил день шестым

Теперь Каргинов довел до 38 минут преимуществом над другим гонщиком «КамАЗ-Мастера» Антоном Шибаловым, который во вторник показал восьмой результат.

Относительно прошлого дня ситуация в группе лидеров не изменилась.

Положение в общем зачете грузовиков после девятого этапа (топ-5)

Пилот Грузовик Время/Отст. 1 Андрей Каргинов КамАЗ 38 ч 05:25 2 Антон Шибалов КамАЗ +38:35 3 Сергей Вязович МАЗ + 1 ч 08:36 4 Алеш Лопрайс Praga + 2 ч 14:19 5 Дмитрий Сотников КамАЗ + 2 ч 49:29 В зачете мотовездеходов первую тройку по итогам этапа сформировали американские гонщики Блейд Хильдебранд, Митчелл Гатри и Кейси Карри. Россиянин Сергей Карякин закончил этап четвертым, уступив лидеру десять с половиной минут.

Карри увеличил отрыв от преследователей в общем зачете. Положение в топ-5 относительно прошлого этапа осталось неизменным.