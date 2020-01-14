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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Каргинов на три минуты опередил Вязовича на девятом этапе «Дакара»

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Каргинов на три минуты опередил Вязовича на девятом этапе «Дакара»
Автор:
14 янв. 2020 г., 14:21

Гонщик «КамАЗ-Мастер» вновь опередил всех соперников в аравийской пустыне и упрочил лидерство в общем зачете.

Андрей Каргинов доминировал по ходу всего 410-километрового спецучастка. Лидер команды МАЗ Сергей Вязович шел близко к россиянину и стал вторым, уступив три минуты.

Эдуард Николаев (чьи результаты после поломки не учитываются в общем зачете) и Алеш Лопрайс проиграли лидеру почти по десять минут. Дмитрий Сотников закончил день шестым

Теперь Каргинов довел до 38 минут преимуществом над другим гонщиком «КамАЗ-Мастера» Антоном Шибаловым, который во вторник показал восьмой результат. 

Относительно прошлого дня ситуация в группе лидеров не изменилась.

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Положение в общем зачете грузовиков после девятого этапа (топ-5)

  Пилот Грузовик Время/Отст.
1 Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ 38 ч 05:25
2

Russian Federation Антон Шибалов

 КамАЗ +38:35
3 Belarus Сергей Вязович МАЗ + 1 ч 08:36
4 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 2 ч 14:19
5 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 2 ч 49:29

В зачете мотовездеходов первую тройку по итогам этапа сформировали американские гонщики Блейд Хильдебранд, Митчелл Гатри и Кейси Карри. Россиянин Сергей Карякин закончил этап четвертым, уступив лидеру десять с половиной минут.

Карри увеличил отрыв от преследователей в общем зачете. Положение в топ-5 относительно прошлого этапа осталось неизменным.

Общий зачет в категории мотовездеходов после девятого этапа:

Поз. Гонщик Мотовездеход Время/Отст.
1 Соединенные Штаты Кейси Карри Can-Am 43 ч. 51:49
2 Чили Франсиско Лопес Контардо Can-Am +23:37
3 Russian Federation Сергей Карякин Can-Am +41:26
4 Zimbabwe Конрад Раутенбах 

PH-SPORT

 +1 ч 16:28
5 Испания Хосе Антонио Лопес Can-Am +1 ч 19:53
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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 10: Харад – Шубайта Старт через
11 Часов
:
32 Минут
:
48 Секунд
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Техкомиссия в Джидде
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Церемония старта
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Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
09:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
05:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
06:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
06:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
06:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
06:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
06:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
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Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
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Этап 10: Харад – Шубайта
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Этап 11: Шубайта – Харад
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чт 16 янв.
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