Каргинов на КамАЗе выиграл «Дакар» 2020 года

Эта победа для гонщиков на машинах из Набережных Челнов стала четвертой подряд. А для Андрея Каргинова, который выступал вместе с Андреем Мокеевым и Игорем Леоновым, второй – прежде он выигрывал в ралли-марафоне в 2014 году.

Каргинов вышел в лидеры гонки по итогам четвертого этапа и не отдавал первое место все оставшиеся восемь дней. Он становился победителем по ходу семи этапов из 12-и.

Вторым в «Дакаре» стал коллега Каргинова по команде Антон Шибалов, который проиграл лидеру 42 минуты. Белорусский гонщик МАЗ Сергей Вязович занял третье место – он отстал от победителя на два часа.

Дмитрий Сотников занял четвертое место. Еще на третьем этапе его экипаж потерял два часа из-за ремонта после аварии. С проблемами столкнулся и экипаж Эдуарда Николаева – из-за поломки мотора на пятом спецучастке им пришлось провести ночь в пустыне, а затем сойти с дистанции и продолжить гонку по программе Dakar Experience.

Результаты гонки в категории грузовиков (топ-5)