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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Каргинов на КамАЗе выиграл «Дакар» 2020 года

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Каргинов на КамАЗе выиграл «Дакар» 2020 года
Автор:
17 янв. 2020 г., 08:44

Для российских гонщиков на КамАЗах эта победа стала 17-й на ралли «Дакар».

Эта победа для гонщиков на машинах из Набережных Челнов стала четвертой подряд. А для Андрея Каргинова, который выступал вместе с Андреем Мокеевым и Игорем Леоновым, второй – прежде он выигрывал в ралли-марафоне в 2014 году.

Каргинов вышел в лидеры гонки по итогам четвертого этапа и не отдавал первое место все оставшиеся восемь дней. Он становился победителем по ходу семи этапов из 12-и.

Вторым в «Дакаре» стал коллега Каргинова по команде Антон Шибалов, который проиграл лидеру 42 минуты. Белорусский гонщик МАЗ Сергей Вязович занял третье место – он отстал от победителя на два часа.

Дмитрий Сотников занял четвертое место. Еще на третьем этапе его экипаж потерял два часа из-за ремонта после аварии. С проблемами столкнулся и экипаж Эдуарда Николаева – из-за поломки мотора на пятом спецучастке им пришлось провести ночь в пустыне, а затем сойти с дистанции и продолжить гонку по программе Dakar Experience.

Результаты гонки в категории грузовиков (топ-5)
Поз. Пилот Грузовик Время/Отст.
1 Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ 46 ч 33:36
2

Russian Federation Антон Шибалов

 КамАЗ +42:26
3 Belarus Сергей Вязович МАЗ + 2 ч 04:42
4 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 2 ч 55 м 28 с
5 Czech Republic Мартин Мацик Iveco + 3 ч 28 м 08 с

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 12: Харад – Киддия
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 12: Харад – Киддия Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
21:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
21:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
06:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
02:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
03:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
03:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
03:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
03:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
03:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
03:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
03:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
03:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
03:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
03:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
03:00
06:00
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