Каргинов на КамАЗе выиграл «Дакар» 2020 года
Для российских гонщиков на КамАЗах эта победа стала 17-й на ралли «Дакар».
Эта победа для гонщиков на машинах из Набережных Челнов стала четвертой подряд. А для Андрея Каргинова, который выступал вместе с Андреем Мокеевым и Игорем Леоновым, второй – прежде он выигрывал в ралли-марафоне в 2014 году.
Каргинов вышел в лидеры гонки по итогам четвертого этапа и не отдавал первое место все оставшиеся восемь дней. Он становился победителем по ходу семи этапов из 12-и.
Вторым в «Дакаре» стал коллега Каргинова по команде Антон Шибалов, который проиграл лидеру 42 минуты. Белорусский гонщик МАЗ Сергей Вязович занял третье место – он отстал от победителя на два часа.
Дмитрий Сотников занял четвертое место. Еще на третьем этапе его экипаж потерял два часа из-за ремонта после аварии. С проблемами столкнулся и экипаж Эдуарда Николаева – из-за поломки мотора на пятом спецучастке им пришлось провести ночь в пустыне, а затем сойти с дистанции и продолжить гонку по программе Dakar Experience.
|Поз.
|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|46 ч 33:36
|2
|
Антон Шибалов
|КамАЗ
|+42:26
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+ 2 ч 04:42
|4
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 2 ч 55 м 28 с
|5
|Мартин Мацик
|Iveco
|+ 3 ч 28 м 08 с
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 12: Харад – Киддия
|Автор
|Денис Буденков
Каргинов на КамАЗе выиграл «Дакар» 2020 года
База данных
|Сессия
|Дата
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
21:00
00:00
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|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
21:00
00:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
06:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
пн 6 янв.
пн 6 янв.
|
02:00
05:00
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|Этап 3: Неом – Неом
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вт 7 янв.
вт 7 янв.
|
03:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
ср 8 янв.
ср 8 янв.
|
03:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
чт 9 янв.
чт 9 янв.
|
03:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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пт 10 янв.
пт 10 янв.
|
03:00
06:00
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|День отдыха в Эр-Рияде
|
сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
03:00
06:00
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
вс 12 янв.
|
03:00
06:00
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|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
пн 13 янв.
пн 13 янв.
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03:00
06:00
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|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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вт 14 янв.
вт 14 янв.
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|Этап 10: Харад – Шубайта
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