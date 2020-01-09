Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»

Дмитрий Сотников впервые в этом году выиграл этап «Дакара», опередив по итогам 353-километровой дистанции четверга экипажи Антона Шибалова и Андрея Каргинова на три минуты. Белорусский гонщик Сергей Вязович на МАЗе пришел к финишу четвертым, проиграв 16 минут, и опустился со второго на третье место в общем зачете.

КАМАЗ Эдуарда Николаева, который в общем зачете отставал от Каргинова на час с лишним, остановился на трассе спустя 163 километра после старта. Пресс-служба команды сообщила, что у грузовика возникли проблемы с двигателем, а пресс-служба «Дакара» считает, что на ремонт уйдет два-три часа.

В общем зачете Каргинов довел до 15 минут отрыв от Шибалова, а Вязович проигрывает лидеру 24 минуты.

Положение в общем зачете грузовиков после 5-го этапа