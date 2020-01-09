Дакар
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Этап 5: Эль-Ула – Хаил в процессе . . .
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»

Поделились
Комментарии
Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»
Автор:
9 янв. 2020 г., 12:38

Пятый день ралли-марафона запомнился как успехом россиян, так и техническими проблемами.

Дмитрий Сотников впервые в этом году выиграл этап «Дакара», опередив по итогам 353-километровой дистанции четверга экипажи Антона Шибалова и Андрея Каргинова на три минуты. Белорусский гонщик Сергей Вязович на МАЗе пришел к финишу четвертым, проиграв 16 минут, и опустился со второго на третье место в общем зачете.

КАМАЗ Эдуарда Николаева, который в общем зачете отставал от Каргинова на час с лишним, остановился на трассе спустя 163 километра после старта. Пресс-служба команды сообщила, что у грузовика возникли проблемы с двигателем, а пресс-служба «Дакара» считает, что на ремонт уйдет два-три часа.

В общем зачете Каргинов довел до 15 минут отрыв от Шибалова, а Вязович проигрывает лидеру 24 минуты.

Читайте также:

Положение в общем зачете грузовиков после 5-го этапа

  Пилот Грузовик Время/Отст.
1 Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 20 ч 10 мин 2 с
2

Russian Federation Антон Шибалов

 КАМАЗ +14 мин 53 с
3 Belarus Сергей Вязович МАЗ +23 мин 58 с
4 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 1 ч 29 мин 18 с
5 Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 1 ч 38 мин 30 с

 

Следующая новость
Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй

Предыдущая новость

Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 5: Эль-Ула – Хаил
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 5: Эль-Ула – Хаил Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: что новый контракт Ферстаппена значит для рынка пилотов Ф1

2
Формула 1

Босс Квята поставил цель команде на 2020 год

3
Дакар

Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»

4
Формула 1

Технический анализ: как тайное решение Ferrari для 2020 года стало явным

5
Дакар

Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями

Последние видео

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (мото- и квадроциклы) 03:26
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (мото- и квадроциклы)

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (грузовики) 01:56
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (грузовики)

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (автомобили и SSV) 04:49
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (автомобили и SSV)

«Дакар» 2020: Хайлайты второго дня 03:23
Дакар

«Дакар» 2020: Хайлайты второго дня

Маршрут «Дакара»-2019 02:43
Дакар

Маршрут «Дакара»-2019

Самое важное:

Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»
DAKR

Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»

Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй
DAKR

Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй

Петерансель выиграл этап на «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство
DAKR

Петерансель выиграл этап на «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство

Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал
DAKR

Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал

Аль-Аттия получил штраф, Алонсо вышел на четвертое место по итогам этапа
DAKR

Аль-Аттия получил штраф, Алонсо вышел на четвертое место по итогам этапа

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.