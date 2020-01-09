Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»
Пятый день ралли-марафона запомнился как успехом россиян, так и техническими проблемами.
Дмитрий Сотников впервые в этом году выиграл этап «Дакара», опередив по итогам 353-километровой дистанции четверга экипажи Антона Шибалова и Андрея Каргинова на три минуты. Белорусский гонщик Сергей Вязович на МАЗе пришел к финишу четвертым, проиграв 16 минут, и опустился со второго на третье место в общем зачете.
КАМАЗ Эдуарда Николаева, который в общем зачете отставал от Каргинова на час с лишним, остановился на трассе спустя 163 километра после старта. Пресс-служба команды сообщила, что у грузовика возникли проблемы с двигателем, а пресс-служба «Дакара» считает, что на ремонт уйдет два-три часа.
В общем зачете Каргинов довел до 15 минут отрыв от Шибалова, а Вязович проигрывает лидеру 24 минуты.
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Положение в общем зачете грузовиков после 5-го этапа
|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|20 ч 10 мин 2 с
|2
|
Антон Шибалов
|КАМАЗ
|+14 мин 53 с
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+23 мин 58 с
|4
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 1 ч 29 мин 18 с
|5
|Мартин Мацик
|IVECO
|+ 1 ч 38 мин 30 с
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|Автор
|Денис Буденков
Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»
База данных
|Сессия
|Дата
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Местное время
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
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16:00
00:00
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|Церемония старта
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пт 3 янв.
сб 4 янв.
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16:00
00:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
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01:03
09:03
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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вс 5 янв.
пн 6 янв.
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21:00
05:00
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|Этап 3: Неом – Неом
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пн 6 янв.
вт 7 янв.
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22:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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вт 7 янв.
ср 8 янв.
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22:30
06:30
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|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
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ср 8 янв.
чт 9 янв.
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22:15
06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
22:00
06:00
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|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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пн 13 янв.
вт 14 янв.
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22:00
06:00
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|Этап 10: Харад – Шубайта
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|Этап 11: Шубайта – Харад
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чт 16 янв.
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|Этап 12: Харад – Киддия
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06:00
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