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Дакар Отчет об этапе

КАМАЗы заняли первые три позиции на четвертом этапе «Дакара»

Россияне захватили топ-3 в зачете грузовиков по итогам четвертого дня марафона

КАМАЗы заняли первые три позиции на четвертом этапе «Дакара»

Во время четвертого этапа рейда-марафона гонщики преодолели 465 зачетных километров. И вновь камазовские пилоты триумфально завершили спецучасток – правда, не все прошло гладко.

На 421-м километре, незадолго до финиша спецучастка, возникли проблемы у Андрея Каргинова: он остановился на трассе и потерял более часа.

Лидерство же захватил Эдуард Николаев, вторую позицию занял Антон Шибалов, а тройку замкнул лидер общего зачета Дмитрий Сотников. Следом за ними расположился главный преследователь камазовцев Янус ван Кастерен на IVECO команды De Rooy. Пятым стал Герт Хузинк на Renault. 

Положение в общем зачете грузовиков после 4 этапов*

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Russian Federation Дмитрий Сотников КАМАЗ 15:02:53  
2 Russian Federation Эдуард Николаев КАМАЗ 15:09:03 00:06:10
3 Russian Federation Антон Шибалов КАМАЗ 15:27:58 00:25:05
4 Netherlands Янус ван Кастерен IVECO 15:51:47 00:48:54
5 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga 16:01:03 00:58:10
...7 Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 16:43:30 01:40:37

В зачете мотовездеходов победителем этапа стал бразилец Родригу Луппи де Оливейра, тесно соперничающий за лидерство в общем зачете с Остином Джонсом. Американец же, в свою очередь, уступил на спецучастке Луппи де Оливейра, но при этом все равно остался на первом месте в классификации по итогам четырех дней. Третьим же финишировал Михал Гочал.

Россиянин Сергей Карякин второй день подряд закончил этап на шестой позиции.

Положение в общем зачете мотовездеходов после 4 этапов*

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 United States Остин Джонс CAN-AM 16:38:08  
2 Brazil Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 16:43:21 00:05:13
3 Poland Михал Гочал CAN-AM 16:54:41 00:16:33
4 Spain Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 17:05:34 00:27:26
5 Lithuania Рокас Бациушка BRP 17:22:00 00:43:52
…9 Russian Federation Сергей Карякин BRP 19:07:00 02:28:52

*результаты будут уточняться после финиша следующих участников

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Аль-Аттия упрочил лидерство, Петруччи получил штраф на «Дакаре»

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