КАМАЗы заняли первые три позиции на четвертом этапе «Дакара»
Россияне захватили топ-3 в зачете грузовиков по итогам четвертого дня марафона
Во время четвертого этапа рейда-марафона гонщики преодолели 465 зачетных километров. И вновь камазовские пилоты триумфально завершили спецучасток – правда, не все прошло гладко.
На 421-м километре, незадолго до финиша спецучастка, возникли проблемы у Андрея Каргинова: он остановился на трассе и потерял более часа.
Лидерство же захватил Эдуард Николаев, вторую позицию занял Антон Шибалов, а тройку замкнул лидер общего зачета Дмитрий Сотников. Следом за ними расположился главный преследователь камазовцев Янус ван Кастерен на IVECO команды De Rooy. Пятым стал Герт Хузинк на Renault.
Положение в общем зачете грузовиков после 4 этапов*
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|15:02:53
|2
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|15:09:03
|00:06:10
|3
|Антон Шибалов
|КАМАЗ
|15:27:58
|00:25:05
|4
|Янус ван Кастерен
|IVECO
|15:51:47
|00:48:54
|5
|Алеш Лопрайс
|Praga
|16:01:03
|00:58:10
|...7
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|16:43:30
|01:40:37
В зачете мотовездеходов победителем этапа стал бразилец Родригу Луппи де Оливейра, тесно соперничающий за лидерство в общем зачете с Остином Джонсом. Американец же, в свою очередь, уступил на спецучастке Луппи де Оливейра, но при этом все равно остался на первом месте в классификации по итогам четырех дней. Третьим же финишировал Михал Гочал.
Россиянин Сергей Карякин второй день подряд закончил этап на шестой позиции.
Положение в общем зачете мотовездеходов после 4 этапов*
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Остин Джонс
|CAN-AM
|16:38:08
|2
|Родригу Луппи де Оливейра
|CAN-AM
|16:43:21
|00:05:13
|3
|Михал Гочал
|CAN-AM
|16:54:41
|00:16:33
|4
|Жерард Фаррес Гелл
|CAN-AM
|17:05:34
|00:27:26
|5
|Рокас Бациушка
|BRP
|17:22:00
|00:43:52
|…9
|Сергей Карякин
|BRP
|19:07:00
|02:28:52
*результаты будут уточняться после финиша следующих участников
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