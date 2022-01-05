КАМАЗы заняли первые три позиции на четвертом этапе «Дакара»

Во время четвертого этапа рейда-марафона гонщики преодолели 465 зачетных километров. И вновь камазовские пилоты триумфально завершили спецучасток – правда, не все прошло гладко.

На 421-м километре, незадолго до финиша спецучастка, возникли проблемы у Андрея Каргинова: он остановился на трассе и потерял более часа.

Лидерство же захватил Эдуард Николаев, вторую позицию занял Антон Шибалов, а тройку замкнул лидер общего зачета Дмитрий Сотников. Следом за ними расположился главный преследователь камазовцев Янус ван Кастерен на IVECO команды De Rooy. Пятым стал Герт Хузинк на Renault.

Положение в общем зачете грузовиков после 4 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Дмитрий Сотников КАМАЗ 15:02:53 2 Эдуард Николаев КАМАЗ 15:09:03 00:06:10 3 Антон Шибалов КАМАЗ 15:27:58 00:25:05 4 Янус ван Кастерен IVECO 15:51:47 00:48:54 5 Алеш Лопрайс Praga 16:01:03 00:58:10 ...7 Андрей Каргинов КАМАЗ 16:43:30 01:40:37

В зачете мотовездеходов победителем этапа стал бразилец Родригу Луппи де Оливейра, тесно соперничающий за лидерство в общем зачете с Остином Джонсом. Американец же, в свою очередь, уступил на спецучастке Луппи де Оливейра, но при этом все равно остался на первом месте в классификации по итогам четырех дней. Третьим же финишировал Михал Гочал.

Россиянин Сергей Карякин второй день подряд закончил этап на шестой позиции.

Положение в общем зачете мотовездеходов после 4 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Остин Джонс CAN-AM 16:38:08 2 Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 16:43:21 00:05:13 3 Михал Гочал CAN-AM 16:54:41 00:16:33 4 Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 17:05:34 00:27:26 5 Рокас Бациушка BRP 17:22:00 00:43:52 …9 Сергей Карякин BRP 19:07:00 02:28:52

*результаты будут уточняться после финиша следующих участников

Новость дополняется