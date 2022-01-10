КАМАЗы заняли первые четыре позиции на восьмом этапе «Дакара»
Российские пилоты в шестой раз за 2022 год заняли весь подиум на этапе легендарного ралли-марафона
Гонщики КАМАЗов вновь на высоте. Если вчера, на седьмом этапе, их «цепь» смог разорвать Мартин ван дер Бринк, то сегодня все четыре российских экипажа финишировали друг за другом, заняв в зачете грузовиков места с первого по четвертое. Победителем этапа при этом в третий раз стал лидер общего зачета Дмитрий Сотников. Причем отрыв Дмитрия от идущего вторым экипажа Эдуарда Николаева вырос больше чем в два раза – от меньше чем 6-ти минут до больше чем 11-ти.
Лучшим из представителей других марок стал экипаж Игнасио Касале на TATRA, а главный соперник камазовцев Алеш Лопрайс за один день проиграл экипажам из Набережных Челнов больше 20-ти минут. В финальной части гонки чех будет скорее защищать свою позицию от атак со стороны Андрея Каргинова, чем бороться за место в первой тройке.
Предварительное положение в общем зачете грузовиков после 8 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|2.
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|00:11:25
|3.
|Антон Шибалов
|КАМАЗ
|00:40:23
|4.
|Алеш Лопрайс
|Praga
|01:29:27
|5.
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|01:41:01
В классе мотовездеходов Сергей Карякин окончательно потерял надежду на продолжение борьбы. Вчера российский экипаж на трассе очередного спецучастка лоб в лоб столкнулся с одним из итальянских экипажей, выступающих в категории легких багги. При этом, по словам Сергея, штурмана-итальянца увезли на вертолете с подозрением на перелом позвоночника, в то время как остальные спортсмены не пострадали. У россиян была надежда, что за ночь команде удастся привести технику в пригодное для продолжения гонки состояние, однако из-за сильного повреждения пространственной рамы этого сделать не удалось.
Тем временем этап был отмечен польским дублем, который стал еще и семейным: первые две строчки по итогам дня заняли экипажи Марека и Михала Гочала. Остин Джонс, финишировав третьим, смог немного увеличить свой отрыв в общем зачете гонки.
Предварительное положение в общем зачете мотовездеходов после 8 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Остин Джонс
|CAN-AM
|2.
|Жерард Фаррес Гелл
|CAN-AM
|00:06:38
|3.
|Михал Гочал
|CAN-AM
|00:14:49
|4.
|Рокас Бациушка
|BRP
|00:29:56
|5.
|Марек Гочал
|CAN-AM
|00:33:17
В категории легких багги вновь лучшим стал Сет Куинтеро, которому после проблем в начале марафона даже длинная череда побед на спецучастках не помогает попасть в лидирующую группу. Тем временем из этой группы выпала знакомая болельщикам по выступлениям в Extreme E Кристина Гуттьерес Эрреро. Шедшая второй в общем зачете испанка из-за механических проблем сегодня потеряла около двух с половиной часов (к моменту публкации ее экипаж не финишировал). Россиянин Павел Лебедев финишировал третьим и сохранил пятую строчку в общем зачете.
Предварительное положение в зачете легких багги после 8 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Франсиско Лопес Контардо
|CAN-AM
|Кристина Гуттьерес Эрреро
|OT3
|2.
|Себастьян Эрикссон
|CAN-AM
|01:19:01
|3.
|Фернандо Альварес
|CAN-AM
|02:55:30
|4.
|Сантьяго Наварро
|CAN-AM
|04:50:24
|5.
|Павел Лебедев
|CAN-AM
|04:51:35