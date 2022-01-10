КАМАЗы заняли первые четыре позиции на восьмом этапе «Дакара»

Гонщики КАМАЗов вновь на высоте. Если вчера, на седьмом этапе, их «цепь» смог разорвать Мартин ван дер Бринк, то сегодня все четыре российских экипажа финишировали друг за другом, заняв в зачете грузовиков места с первого по четвертое. Победителем этапа при этом в третий раз стал лидер общего зачета Дмитрий Сотников. Причем отрыв Дмитрия от идущего вторым экипажа Эдуарда Николаева вырос больше чем в два раза – от меньше чем 6-ти минут до больше чем 11-ти.

Лучшим из представителей других марок стал экипаж Игнасио Касале на TATRA, а главный соперник камазовцев Алеш Лопрайс за один день проиграл экипажам из Набережных Челнов больше 20-ти минут. В финальной части гонки чех будет скорее защищать свою позицию от атак со стороны Андрея Каргинова, чем бороться за место в первой тройке.

Предварительное положение в общем зачете грузовиков после 8 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Дмитрий Сотников КАМАЗ 2. Эдуард Николаев КАМАЗ 00:11:25 3. Антон Шибалов КАМАЗ 00:40:23 4. Алеш Лопрайс Praga 01:29:27 5. Андрей Каргинов КАМАЗ 01:41:01

В классе мотовездеходов Сергей Карякин окончательно потерял надежду на продолжение борьбы. Вчера российский экипаж на трассе очередного спецучастка лоб в лоб столкнулся с одним из итальянских экипажей, выступающих в категории легких багги. При этом, по словам Сергея, штурмана-итальянца увезли на вертолете с подозрением на перелом позвоночника, в то время как остальные спортсмены не пострадали. У россиян была надежда, что за ночь команде удастся привести технику в пригодное для продолжения гонки состояние, однако из-за сильного повреждения пространственной рамы этого сделать не удалось.

Тем временем этап был отмечен польским дублем, который стал еще и семейным: первые две строчки по итогам дня заняли экипажи Марека и Михала Гочала. Остин Джонс, финишировав третьим, смог немного увеличить свой отрыв в общем зачете гонки.

Предварительное положение в общем зачете мотовездеходов после 8 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Остин Джонс CAN-AM 2. Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:06:38 3. Михал Гочал CAN-AM 00:14:49 4. Рокас Бациушка BRP 00:29:56 5. Марек Гочал CAN-AM 00:33:17

В категории легких багги вновь лучшим стал Сет Куинтеро, которому после проблем в начале марафона даже длинная череда побед на спецучастках не помогает попасть в лидирующую группу. Тем временем из этой группы выпала знакомая болельщикам по выступлениям в Extreme E Кристина Гуттьерес Эрреро. Шедшая второй в общем зачете испанка из-за механических проблем сегодня потеряла около двух с половиной часов (к моменту публкации ее экипаж не финишировал). Россиянин Павел Лебедев финишировал третьим и сохранил пятую строчку в общем зачете.

Предварительное положение в зачете легких багги после 8 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Франсиско Лопес Контардо CAN-AM Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 2. Себастьян Эрикссон CAN-AM 01:19:01 3. Фернандо Альварес CAN-AM 02:55:30 4. Сантьяго Наварро CAN-AM 04:50:24 5. Павел Лебедев CAN-AM 04:51:35