КАМАЗы и Toyota захватили лидерство в первый день «Дакара»
В Саудовской Аравии стартовал главный ралли-марафон года. Пролог первого дня можно считать квалификацией
Сегодня в Саудовской Аравии стартовал знаменитая гонка «Дакар». Участники преодолели первые 18,8 зачетных километров дистанции, из которых 57% были песками, 33% – дюнами и оставшиеся 10% – гравием. Впрочем, до спецучастка еще надо было добраться: путь туда составил 225 километров, обратно – 595 километров.
Фактически столь короткий спецучасток стал своеобразной разминкой и квалификацией, которая определяет порядок старта во второй день марафона.
В зачете автомобилей несколько необычным выглядит провал Стефана Петеранселя, который стал только 14-м, впереди своего партнера по Audi Маркуса Экстрема. За команду реабилитировался Карлос Сайнс-старший, показавший второе время. Лучший результат остался за Нассером Аль-Аттия из заводской команды Toyota.
Пятерка лучших в зачете автомобилей
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|00:10:56
|2
|Карлос Сайнс-старший
|Audi
|00:11:08
|00:00:12
|3
|Брайн Барагванат
|Century
|00:11:32
|00:00:36
|4
|Хенк Латеган
|Toyota
|00:11:32
|00:00:36
|5
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|00:11:33
|00:00:37
В зачете грузовиков доминировали российские КАМАЗы. Лучшим стал экипаж Эдуарда Николаева, а его коллеги Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Антон Шибалов заняли второе, третье и четвертое места. Напомним, что в этот раз в ралли участвуют два КАМАЗа со старыми кабинами и два с новыми, семейства К5.
Пятерка лучших в зачете грузовиков
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|00:13:01
|2
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|00:13:08
|00:00:07
|3
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|00:13:16
|00:00:15
|4
|Антон Шабалов
|КАМАЗ
|00:13:25
|00:00:24
|5
|Игнасио Касале
|Tatra
|00:13:28
|00:00:27
В зачете мотоциклистов, где KTM будет пытаться вернуть себе звание королей пустыни в борьбе с Honda, лидерство захватил гонщик на байке испанской марки Gas Gas.
Пятерка лучших в зачете мотоциклов
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Дэвид Сандерс
|Gas Gas
|00:55:30
|2
|Пабло Квинтанилья
|Honda
|00:56:30
|00:01:00
|3
|Росс Бранч
|Yamaha
|00:57:25
|00:01:55
|4
|Кевин Бенавидес
|KTM
|00:57:30
|00:02:00
|5
|Маттиас Уолкнер
|KTM
|00:58:05
|00:02:35
К сожалению, старт не удался у екатеринбужца Сергея Карякина. В 2017 году Карякин выиграл «Дакар» на квадроцикле, а в последние годы выступает на мотовездеходе. В первый день он показал лишь 37 время, уступив лидеру более четырех минут. В итоге два первых места достались родным братьям из Польши Мареку и Михаилу Гочалам
Пятерка лучших в зачете мотовездеходов
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Марек Гочал
|CAN-AM
|00:13:22
|2
|Михаил Гочал
|CAN-AM
|00:13:36
|00:00:14
|3
|Родригу Луппи де Оливейра
|CAN-AM
|00:13:40
|00:00:18
|4
|Остин Джонс
|CAN-AM
|00:13:58
|00:00:36
|5
|Арон Домжала
|CAN-AM
|00:14:07
|00:00:36
Завтра участникам предстоит уже полноценный гоночный день. Причем первые два дня гонки, 2 и 3 января станут самым сложным «марафонским отрезком», где спортсменам запрещена посторонняя помощь. Так, в воскресенье гонщики преодолеют 515 километров, из которых 334 будут зачетными.