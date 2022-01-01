КАМАЗы и Toyota захватили лидерство в первый день «Дакара»

Сегодня в Саудовской Аравии стартовал знаменитая гонка «Дакар». Участники преодолели первые 18,8 зачетных километров дистанции, из которых 57% были песками, 33% – дюнами и оставшиеся 10% – гравием. Впрочем, до спецучастка еще надо было добраться: путь туда составил 225 километров, обратно – 595 километров.

Фактически столь короткий спецучасток стал своеобразной разминкой и квалификацией, которая определяет порядок старта во второй день марафона.

В зачете автомобилей несколько необычным выглядит провал Стефана Петеранселя, который стал только 14-м, впереди своего партнера по Audi Маркуса Экстрема. За команду реабилитировался Карлос Сайнс-старший, показавший второе время. Лучший результат остался за Нассером Аль-Аттия из заводской команды Toyota.

Пятерка лучших в зачете автомобилей

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Нассер Аль-Аттия Toyota 00:10:56 2 Карлос Сайнс-старший Audi 00:11:08 00:00:12 3 Брайн Барагванат Century 00:11:32 00:00:36 4 Хенк Латеган Toyota 00:11:32 00:00:36 5 Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:11:33 00:00:37

В зачете грузовиков доминировали российские КАМАЗы. Лучшим стал экипаж Эдуарда Николаева, а его коллеги Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Антон Шибалов заняли второе, третье и четвертое места. Напомним, что в этот раз в ралли участвуют два КАМАЗа со старыми кабинами и два с новыми, семейства К5.

Пятерка лучших в зачете грузовиков

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Эдуард Николаев КАМАЗ 00:13:01 2 Дмитрий Сотников КАМАЗ 00:13:08 00:00:07 3 Андрей Каргинов КАМАЗ 00:13:16 00:00:15 4 Антон Шабалов КАМАЗ 00:13:25 00:00:24 5 Игнасио Касале Tatra 00:13:28 00:00:27

В зачете мотоциклистов, где KTM будет пытаться вернуть себе звание королей пустыни в борьбе с Honda, лидерство захватил гонщик на байке испанской марки Gas Gas.

Пятерка лучших в зачете мотоциклов

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Дэвид Сандерс Gas Gas 00:55:30 2 Пабло Квинтанилья Honda 00:56:30 00:01:00 3 Росс Бранч Yamaha 00:57:25 00:01:55 4 Кевин Бенавидес KTM 00:57:30 00:02:00 5 Маттиас Уолкнер KTM 00:58:05 00:02:35

К сожалению, старт не удался у екатеринбужца Сергея Карякина. В 2017 году Карякин выиграл «Дакар» на квадроцикле, а в последние годы выступает на мотовездеходе. В первый день он показал лишь 37 время, уступив лидеру более четырех минут. В итоге два первых места достались родным братьям из Польши Мареку и Михаилу Гочалам

Пятерка лучших в зачете мотовездеходов

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Марек Гочал CAN-AM 00:13:22 2 Михаил Гочал CAN-AM 00:13:36 00:00:14 3 Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 00:13:40 00:00:18 4 Остин Джонс CAN-AM 00:13:58 00:00:36 5 Арон Домжала CAN-AM 00:14:07 00:00:36

Завтра участникам предстоит уже полноценный гоночный день. Причем первые два дня гонки, 2 и 3 января станут самым сложным «марафонским отрезком», где спортсменам запрещена посторонняя помощь. Так, в воскресенье гонщики преодолеют 515 километров, из которых 334 будут зачетными.