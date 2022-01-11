КАМАЗы выиграли этап «Дакара» в плотной борьбе с IVECO
Победителем этапа стал Эдуард Николаев, второе место перед финишем вырвал Дмитрий Сотников
Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» вновь стали быстрейшими на этапе «Дакара», однако в отличие от вчерашнего дня, победа далась им не просто.
В начале этапа лидерство захватил Андрей Каргинов, но на середине дистанции он потерял семь минут и пропустил вперед своих напарников. В лидеры вышел Эдуард Николаев, однако ему, как и Дмитрию Сотников и Антону Шибалову, пришлось вести плотную борьбу с двумя участниками на IVECO: Мартином Мациком из команды Big Shock Racing и Янусом ван Кастерен из команды Жерара де Роя.
Ван Кастерен долгое время шел третьим, но перед последним участком трассы провалился на 15-ю позицию. Мацик ехал вторым, в двух минутах позади Николаева. И только на последнем отрезке лидеру общего зачета Дмитрию Сотникову удалось опередить его всего на три секунды.
Шибалов в итоге стал четвертым, а Каргинов только седьмым, причем позади своего главного соперника в борьбе за четвертое место в общем зачете Алеша Лопрайса.
Предварительное положение в общем зачете грузовиков после 9 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|2.
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|00:08:51
|3.
|Антон Шибалов
|КАМАЗ
|00:41:18
|4.
|Алеш Лопрайс
|Praga
|01:32:57
|5.
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|01:47:30
В зачете мотовездеходов победа второй день подряд досталась Мареку Гочалу. Это позволило поляку подняться на четвертую ступень в общем зачете, расположившись сразу после своего брата Михаила.
Второе место занял лидер общего зачета Остин Джонс, а Михаил Гочал показал третье время.
Напомним, что в зачете мотовездеходов выступал екатеринбуржец Сергей Карякин. Однако из-за аварии на восьмом этапе он не смог продолжить гонку.
Предварительное положение в общем зачете мотовездеходов после 9 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Остин Джонс
|CAN-AM
|2.
|Жерард Фаррес Гелл
|CAN-AM
|00:13:47
|3.
|Михал Гочал
|CAN-AM
|00:16:27
|4.
|Марек Гочал
|CAN-AM
|00:32:19
|5.
|Рокас Бациушка
|BRP
|00:36:10
Победу в категории легких багги одержал американец Сет Куинкеро. А вот второе место досталось Кристине Гутьеррос Эрреро, которая после вчерашней неудачи смогла вернуться в пятерку лидеров и сейчас занимает четвертую строчку в общем зачете.
Россиянин Павел Лебедев на финише был пятыми и на такой позиции остался в общем зачете.
Предварительное положение в зачете легких багги после 9 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Франсиско Лопес Контардо
|CAN-AM
|2.
|Себастьян Эрикссон
|CAN-AM
|01:19:51
|3.
|Фернандо Альварес
|CAN-AM
|03:06:21
|4.
|Кристина Гуттьерес Эрреро
|OT3
|04:53:51
|5.
|Павел Лебедев
|CAN-AM
|05:00:27
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