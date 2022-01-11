КАМАЗы выиграли этап «Дакара» в плотной борьбе с IVECO

Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» вновь стали быстрейшими на этапе «Дакара», однако в отличие от вчерашнего дня, победа далась им не просто.

В начале этапа лидерство захватил Андрей Каргинов, но на середине дистанции он потерял семь минут и пропустил вперед своих напарников. В лидеры вышел Эдуард Николаев, однако ему, как и Дмитрию Сотников и Антону Шибалову, пришлось вести плотную борьбу с двумя участниками на IVECO: Мартином Мациком из команды Big Shock Racing и Янусом ван Кастерен из команды Жерара де Роя.

Ван Кастерен долгое время шел третьим, но перед последним участком трассы провалился на 15-ю позицию. Мацик ехал вторым, в двух минутах позади Николаева. И только на последнем отрезке лидеру общего зачета Дмитрию Сотникову удалось опередить его всего на три секунды.

Шибалов в итоге стал четвертым, а Каргинов только седьмым, причем позади своего главного соперника в борьбе за четвертое место в общем зачете Алеша Лопрайса.

Предварительное положение в общем зачете грузовиков после 9 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Дмитрий Сотников КАМАЗ 2. Эдуард Николаев КАМАЗ 00:08:51 3. Антон Шибалов КАМАЗ 00:41:18 4. Алеш Лопрайс Praga 01:32:57 5. Андрей Каргинов КАМАЗ 01:47:30

В зачете мотовездеходов победа второй день подряд досталась Мареку Гочалу. Это позволило поляку подняться на четвертую ступень в общем зачете, расположившись сразу после своего брата Михаила.

Второе место занял лидер общего зачета Остин Джонс, а Михаил Гочал показал третье время.

Напомним, что в зачете мотовездеходов выступал екатеринбуржец Сергей Карякин. Однако из-за аварии на восьмом этапе он не смог продолжить гонку.

Предварительное положение в общем зачете мотовездеходов после 9 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Остин Джонс CAN-AM 2. Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:13:47 3. Михал Гочал CAN-AM 00:16:27 4. Марек Гочал CAN-AM 00:32:19 5. Рокас Бациушка BRP 00:36:10

Победу в категории легких багги одержал американец Сет Куинкеро. А вот второе место досталось Кристине Гутьеррос Эрреро, которая после вчерашней неудачи смогла вернуться в пятерку лидеров и сейчас занимает четвертую строчку в общем зачете.

Россиянин Павел Лебедев на финише был пятыми и на такой позиции остался в общем зачете.

Предварительное положение в зачете легких багги после 9 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 2. Себастьян Эрикссон CAN-AM 01:19:51 3. Фернандо Альварес CAN-AM 03:06:21 4. Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 04:53:51 5. Павел Лебедев CAN-AM 05:00:27