КАМАЗы вновь впереди, Карякин – третий на шестом этапе «Дакара»

Три экипажа «КАМАЗ-мастер» закончили шестой этап ралли-марафона на первых трех позициях, причем все пилоты расположились в одной минуте! Выиграл Андрей Каргинов, следом за ним в девяти секундах финишировал Дмитрий Сотников, а третьим закончил заезд Эдуард Николаев, отставший от победителя на 45 секунд.

Правда, к сожалению, Каргинов уже вряд ли сможет всерьез вести борьбу за победу: два дня назад он потерял почти полтора часа из-за проблем с машиной. Сегодня же жертвой пустыни стал Антон Шибалов, потерявший на одном из участков около 12 минут и приехавший только шестым.

Предварительное положение в общем зачете грузовиков после 6 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Дмитрий Сотников КАМАЗ 2. Эдуард Николаев КАМАЗ 00:10:29 3. Антон Шибалов КАМАЗ 00:38:17 4. Янус ван Кастерен IVECO 01:04:54 5. Алеш Лопрайс Praga 01:06:20

В классе мотовездеходов поляки вернули себе первую строчку по итогам этапа: выиграл Марек Гочал. Вторым стал лидер общего зачета Родригу Луппи де Оливейра, который вчера прервал череду побед польских спортсменов, но сегодня не смог угнаться за Гочалом.

Третьим финишировал россиянин Сергей Карякин, ставший 7 января основным соперником бразильского пилота: во второй половине дистанции спортсмен где-то шел даже быстрее Родригу, однако в конце концов судьбу второго и третьего мест определили лишь две секунды! Именно с таким разрывом закончили этап Луппи де Оливейра и Карякин. Более того, Сергей поднялся на одну строчку в генеральной классификации.

Предварительное положение в общем зачете мотовездеходов после 6 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 2. Остин Джонс CAN-AM 00:06:56 3. Михал Гочал CAN-AM 00:28:06 4. Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:29:08 5. Рокас Бациушка BRP 00:46:26 …7. Сергей Карякин BRP 02:25:51

В категории легких багги американец Себ Кинтеро одержал уже 6-ю победу на этапе (если считать за отдельный этап состоявшийся 1 января пролог), опередив ближайшего соперника на 11 минут. Второй стала Кристина Гуттьерес Эрреро, а третьим к финишу пришел лидер зачета Франсиско Лопес Контардо.

Предварительное положение в зачете легких багги после 6 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 2. Себастьян Эрикссон CAN-AM 00:23:09 3. Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 02:20:16 4. Фернандо Альварес CAN-AM 02:19:25 5. Сантьяго Наварро CAN-AM 04:24:36 6. Павел Лебедев CAN-AM 04:42:46