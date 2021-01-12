КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
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В общем зачете гонки превосходство российской команды над соперниками по-прежнему не подвергается сомнению
Грузовик Iveco чешской команды Big Shock Racing, которым управляет Мартин Мацик, стал самым быстрым на 9-м (из 12-ти) этапов ралли-марафона «Дакар», который сейчас проходит в Саудовской Аравии.
На дистанции 465-километрового спецучастка в районе города Неом в лидерах успели побывать и представители команды «КамАЗ-Мастер», и экипаж Алексея Вишневского на МАЗе, и Tatra под управлением чилийца Игнасио Касале. Мацик вышел на первое место во второй половине дистанции и к финишу успел отыграть у камазовцев больше двух минут – однако на ситуацию в общем зачете локальный успех чешского спортсмена не повлиял.
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Результаты 9-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
|Место
|Водитель
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|Мартин Мацик
|Iveco
|
|2.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 2:27
|3.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 2:37
|4.
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 3:41
|5.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 4:12
Положение в общем зачете
|Место
|Водитель
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|2.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 45:03
|3.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 1:13:05
|4.
|Алеш Лопрайс
|Praga
|
+ 1:30:15
|5.
|Мартин Мацик
|IVECO
|+ 1:49:09
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Кирилл Качнов
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КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
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