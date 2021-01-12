КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Грузовик Iveco чешской команды Big Shock Racing, которым управляет Мартин Мацик, стал самым быстрым на 9-м (из 12-ти) этапов ралли-марафона «Дакар», который сейчас проходит в Саудовской Аравии.

На дистанции 465-километрового спецучастка в районе города Неом в лидерах успели побывать и представители команды «КамАЗ-Мастер», и экипаж Алексея Вишневского на МАЗе, и Tatra под управлением чилийца Игнасио Касале. Мацик вышел на первое место во второй половине дистанции и к финишу успел отыграть у камазовцев больше двух минут – однако на ситуацию в общем зачете локальный успех чешского спортсмена не повлиял.

Результаты 9-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Водитель Автомобиль Отставание 1. Мартин Мацик Iveco 2. Айрат Мардеев КамАЗ + 2:27 3. Дмитрий Сотников КамАЗ + 2:37 4. Алеш Лопрайс Praga + 3:41 5. Антон Шибалов КамАЗ + 4:12

Положение в общем зачете