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Дакар / Отчет об этапе

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

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КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Автор:
, Главный редактор

В общем зачете гонки превосходство российской команды над соперниками по-прежнему не подвергается сомнению

Грузовик Iveco чешской команды Big Shock Racing, которым управляет Мартин Мацик, стал самым быстрым на 9-м (из 12-ти) этапов ралли-марафона «Дакар», который сейчас проходит в Саудовской Аравии.

На дистанции 465-километрового спецучастка в районе города Неом в лидерах успели побывать и представители команды «КамАЗ-Мастер», и экипаж Алексея Вишневского на МАЗе, и Tatra под управлением чилийца Игнасио Касале. Мацик вышел на первое место во второй половине дистанции и к финишу успел отыграть у камазовцев больше двух минут – однако на ситуацию в общем зачете локальный успех чешского спортсмена не повлиял.

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Результаты 9-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Водитель Автомобиль Отставание
1. Czech Republic Мартин Мацик Iveco

 
2. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 2:27
3. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 2:37
4. Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 3:41
5. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 4:12

Положение в общем зачете 

Место Водитель Автомобиль Отставание
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ  
2. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 45:03
3. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 1:13:05
4. Czech Republic Алеш Лопрайс Praga

+ 1:30:15
5. Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 1:49:09
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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Кирилл Качнов

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