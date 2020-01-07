КАМАЗ выиграл 3-й этап «Дакара», МАЗ остался лидером
Пока один из российских грузовиков ехал к победе, еще два потеряли время из-за инцидента.
Автомобиль команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл 3-й этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Россияне чуть меньше чем на 5 минут опередили своих главных соперников – экипаж Сергея Вязовича на МАЗе. После этого белорусские спортсмены продолжают возглавлять общий зачет, однако занимающий второе место экипаж Каргинова отстает теперь меньше чем на две с половиной минуты.
Для двух машин российской команды очередной этап обернулся серьезной потерей времени. Уже на 60-м (из 427-ми) километров спецучастка остановились грузовики Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева. По сообщению команды, причиной стало повреждение машины Сотникова: «Экипаж после обгона в русле высохшей реки в сильной пыли возвращался на трассу, пересекая песчаный бруствер дороги, в котором оказался занесенный песком большой невидимый камень».
В итоге Николаев прибыл к финишу, проиграв победителю этапа больше получаса – а для машины Сотникова повреждения, судя по всему, оказались фатальными. По крайней мере, по данным официального хронометража, грузовик под номером 501 не добрался даже до второго промежуточного финиша в 125 км от старта спецучастка. Напомним, что сутками ранее экипаж Сотникова был самым быстрым из экипажей, выступавших на российских грузовиках.
Положение в общем зачете грузовиков после 3-го этапа
|Пилот
|Грузовик
|Отставание
|1
|Сергей Вязович
|МАЗ
|2
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|02:18
|3
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|20:01
|4
|Мартин Мацик
|Iveco
|38:59
|5
|Эдуард Николаев
|КамАЗ
|50:12
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Кирилл Качнов
КАМАЗ выиграл 3-й этап «Дакара», МАЗ остался лидером
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