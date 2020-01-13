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Дакар / Ралли «Дакар» / Новость

Из-за гибели Гонсалвеша «Дакар» отменил 8-й этап в двух классах

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Из-за гибели Гонсалвеша «Дакар» отменил 8-й этап в двух классах
Автор:
13 янв. 2020 г., 07:17

Гонщики на мотоциклах и квадроциклах не будут участвовать в соревновании по ходу восьмого этапа ралли-марафона.

В воскресенье опытный португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш попал в аварию в районе 276-го километра спецучастка. Медики зафиксировали у 40-летнего гонщика остановку сердца. 

Вскоре пресс-служба марафона выпустила заявление, в котором сказано: «Смерть Паулу Гонсалвеша во время сегодняшнего седьмого этапа между Эр-Риядом – Вади-аль-Давасиром привела в шок весь "Дакар", особенно мотогонщиков. Паулу, знаковая фигура ралли, пользовался огромным уважением как ветеранов, так и менее опытных участников. 

После встречи с гонщиками, приняв решение совместно, организаторы отменили восьмой этап в категориях мотоциклов и квадроциклов, который должен был пройти по кольцевому маршруту вокруг Вади-эль-Давасира, чтобы дать гонщикам время почтить память своего друга».

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После седьмого этапа в категории квадроциклов лидирует Игнасио Касале, а зачет мотоциклов возглавляет Рики Брабек.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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