Из-за гибели Гонсалвеша «Дакар» отменил 8-й этап в двух классах

В воскресенье опытный португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш попал в аварию в районе 276-го километра спецучастка. Медики зафиксировали у 40-летнего гонщика остановку сердца.

Вскоре пресс-служба марафона выпустила заявление, в котором сказано: «Смерть Паулу Гонсалвеша во время сегодняшнего седьмого этапа между Эр-Риядом – Вади-аль-Давасиром привела в шок весь "Дакар", особенно мотогонщиков. Паулу, знаковая фигура ралли, пользовался огромным уважением как ветеранов, так и менее опытных участников.

После встречи с гонщиками, приняв решение совместно, организаторы отменили восьмой этап в категориях мотоциклов и квадроциклов, который должен был пройти по кольцевому маршруту вокруг Вади-эль-Давасира, чтобы дать гонщикам время почтить память своего друга».

После седьмого этапа в категории квадроциклов лидирует Игнасио Касале, а зачет мотоциклов возглавляет Рики Брабек.