Из-за гибели Гонсалвеша «Дакар» отменил 8-й этап в двух классах
Гонщики на мотоциклах и квадроциклах не будут участвовать в соревновании по ходу восьмого этапа ралли-марафона.
В воскресенье опытный португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш попал в аварию в районе 276-го километра спецучастка. Медики зафиксировали у 40-летнего гонщика остановку сердца.
Вскоре пресс-служба марафона выпустила заявление, в котором сказано: «Смерть Паулу Гонсалвеша во время сегодняшнего седьмого этапа между Эр-Риядом – Вади-аль-Давасиром привела в шок весь "Дакар", особенно мотогонщиков. Паулу, знаковая фигура ралли, пользовался огромным уважением как ветеранов, так и менее опытных участников.
После встречи с гонщиками, приняв решение совместно, организаторы отменили восьмой этап в категориях мотоциклов и квадроциклов, который должен был пройти по кольцевому маршруту вокруг Вади-эль-Давасира, чтобы дать гонщикам время почтить память своего друга».
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|Автор
|Денис Буденков
Из-за гибели Гонсалвеша «Дакар» отменил 8-й этап в двух классах
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
16:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
16:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
01:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
21:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
вт 7 янв.
ср 8 янв.
|
22:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
ср 8 янв.
чт 9 янв.
|
22:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
22:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
ср 15 янв.
чт 16 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
чт 16 янв.
пт 17 янв.
|
22:00
06:00
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