Из топ-класса ралли-рейдов исключили моноприводные автомобили
С 2023 года в ралли-рейдах в топ-классе смогут участвовать только полноприводные автомобили
На встрече всемирного совета FIA по автоспорту было принято решение о том, что с 2023 года во всех ралли-рейдах в топ-классе Т1 смогут участвовать только полноприводные автомобили. Это означает, что нынешние заднеприводные машины, часто называемые багги, либо полностью подпадают под запрет, либо, возможно, будут выделены в отдельный класс.
Несмотря на отсутствие полного привода, повышающего проходимость, у багги есть несколько преимуществ. У них существенно больше ходы подвесок, что позволяет ехать с большей скоростью по неровной поверхности. Они легче, и у них более широкие шины, давление в которых можно менять из кабины пилота.
Новые правила FIA напрямую не распространяются на ралли «Дакар». Сейчас его организаторы используют правила федерации, однако они вправе принять и собственный регламент. Так что однозначно говорить о том, что с 2023 года в «Дакаре» в одном классе перестанут сражаться полноприводные и моноприводные машины, пока преждевременно.
В 2017 и 2018 годах в «Дакаре» доминировали багги Peugeot. После ухода французского автопроизводителя немецкой X-raid потребовалось три года, чтобы усовершенствовать свой багги Mini и победить в 2020 году.
За запрет багги выступали в первую очередь производители, которые заинтересованы в продвижении своих полноприводных внедорожников. В частности, за это выступала Toyota, которая участвует в «Дакаре» со своими пикапами Hilux.
Читайте также:
Предыдущая новость
10 самых успешных гонщиц в истории. Они боролись с мужчинами на равных и выигрывали
Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды , Дакар
|Автор
|Сергей Иванов
Из топ-класса ралли-рейдов исключили моноприводные автомобили
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар. - 15 мар.Билеты
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты