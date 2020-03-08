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Дакар / Новость

Из топ-класса ралли-рейдов исключили моноприводные автомобили

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Из топ-класса ралли-рейдов исключили моноприводные автомобили
Автор:
, Редактор
8 мар. 2020 г., 09:43

С 2023 года в ралли-рейдах в топ-классе смогут участвовать только полноприводные автомобили

На встрече всемирного совета FIA по автоспорту было принято решение о том, что с 2023 года во всех ралли-рейдах в топ-классе Т1 смогут участвовать только полноприводные автомобили. Это означает, что нынешние заднеприводные машины, часто называемые багги, либо полностью подпадают под запрет, либо, возможно, будут выделены в отдельный класс.

Несмотря на отсутствие полного привода, повышающего проходимость, у багги есть несколько преимуществ. У них существенно больше ходы подвесок, что позволяет ехать с большей скоростью по неровной поверхности. Они легче, и у них более широкие шины, давление в которых можно менять из кабины пилота.

Новые правила FIA напрямую не распространяются на ралли «Дакар». Сейчас его организаторы используют правила федерации, однако они вправе принять и собственный регламент. Так что однозначно говорить о том, что с 2023 года в «Дакаре» в одном классе перестанут сражаться полноприводные и моноприводные машины, пока преждевременно.  

В 2017 и 2018 годах в «Дакаре» доминировали багги Peugeot. После ухода французского автопроизводителя немецкой X-raid потребовалось три года, чтобы усовершенствовать свой багги Mini и победить в 2020 году.

За запрет багги выступали в первую очередь производители, которые заинтересованы в продвижении своих полноприводных внедорожников. В частности, за это выступала Toyota, которая участвует в «Дакаре» со своими пикапами Hilux.

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Автор Сергей Иванов

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