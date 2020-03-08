Из топ-класса ралли-рейдов исключили моноприводные автомобили

На встрече всемирного совета FIA по автоспорту было принято решение о том, что с 2023 года во всех ралли-рейдах в топ-классе Т1 смогут участвовать только полноприводные автомобили. Это означает, что нынешние заднеприводные машины, часто называемые багги, либо полностью подпадают под запрет, либо, возможно, будут выделены в отдельный класс.

Несмотря на отсутствие полного привода, повышающего проходимость, у багги есть несколько преимуществ. У них существенно больше ходы подвесок, что позволяет ехать с большей скоростью по неровной поверхности. Они легче, и у них более широкие шины, давление в которых можно менять из кабины пилота.

Новые правила FIA напрямую не распространяются на ралли «Дакар». Сейчас его организаторы используют правила федерации, однако они вправе принять и собственный регламент. Так что однозначно говорить о том, что с 2023 года в «Дакаре» в одном классе перестанут сражаться полноприводные и моноприводные машины, пока преждевременно.

В 2017 и 2018 годах в «Дакаре» доминировали багги Peugeot. После ухода французского автопроизводителя немецкой X-raid потребовалось три года, чтобы усовершенствовать свой багги Mini и победить в 2020 году.

За запрет багги выступали в первую очередь производители, которые заинтересованы в продвижении своих полноприводных внедорожников. В частности, за это выступала Toyota, которая участвует в «Дакаре» со своими пикапами Hilux.