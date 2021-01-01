Дани Оливейрас, который на стартующем 3 января «Дакаре» должен был ассистировать Нани Роме, не сможет принять участие в гонке. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус, который штурман прошел в рамках подготовки к вылету в Саудовскую Аравию.

В итоге место Оливейраса займет Алекс Винкок, который в роли механика и штурмана участвует в знаменитом ралли-марафоне с 1999 года, но пока не добивался на «Дакаре» значительных успехов.

Сделанная в последний момент замена, впрочем, не выглядит слишком судьбоносной. Ранее Оливейрас проехал вместе с Ромой лишь один «Дакар», а до этого в 14-ти стартах на легендарном марафоне испанцу ассистировали четыре разных штурмана. И с тремя из них Рома заканчивал гонку в первой тройке. Сейчас на счету пилота одна победа на «Дакаре» за рулем автомобиля (на Mini в 2012 году) и одна за рулем мотоцикла (на КТМ в 2004-м).

Напомним, что в этом году Рома стал одним из пилотов новой бахрейнской команды BRX, экипажи которой выступают на совершенно новых прототипах, построенных британской компанией Prodrive. Еще один экипаж коллектива составят многократные чемпионы мира по ралли Себастьен Леб и Даниэль Элена.