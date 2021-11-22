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Дакар / Новый Toyota Hilux Новости

Гонщица команды Нико Росберга сразится с Карякиным в «Дакаре»

Молли Тейлор стала гонщицей заводской команды Can-Am

Гонщица команды Нико Росберга сразится с Карякиным в «Дакаре»

Чемпионка Австралии по ралли Молли Тейлор впервые станет участницей ралли-марафона «Дакар». Она подписала контракт с заводской командой South Racing Can-Am и выступит в зачете мотовездеходов.

Тейлор стала широко известна за пределами Австралии в этом году, приняв участие в дебютном сезоне гонок на электрических внедорожниках Exteme E. Она выступает в одном экипаже с Йоханом Кристофферсоном за команду чемпиона Формулы 1 2016 года Нико Росберга и в настоящий момент лидирует в чемпионате.

«Мои мечты становятся реальностью, – призналась Тейлор. – Но честно сказать, несколько лет назад я даже не задумывалась о гонках на внедорожниках. Просто когда предоставилась такая возможность, я ей воспользовалась, и это привело меня к новому вызову.

Таким образом участие в Extreme E неожиданно стало катализатором моей дальнейшей карьеры в гонках по бездорожью. Я хотела бы продолжить, и вот мне сделали предложение».

Одним из соперников Тейлор в зачете мотовездеходов на «Дакаре» станет россиянин Сергей Карякин. В 2017 году он выиграл «Дакар», но на квадроцикле, а теперь выступает именно на мотовездеходах. В недавнем разговоре с екатеринбургским изданием 66.ru Карякин признал, что пока не нашел все необходимое финансирование для поездки на «Дакар» в 2022 году, но оценил свои шансы попасть туда в 90%.

Дополнительная информация: Эндрю ван Лёвен

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Британские регбисты потренировались в перетягивании гоночного «КамАЗа»
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Британские регбисты потренировались в перетягивании гоночного «КамАЗа»
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