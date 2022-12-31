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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Гонщица команды Хэмилтона выиграла на «Дакаре»

Кристина Гутьеррес показала лучшее время на субботнем прологе в своей категории

Александр Кабановский
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Гонщица команды Хэмилтона выиграла на «Дакаре»
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Первый день 45-го Ралли Дакар вслед за мотогонщиками и экипажами внедорожников завершили представители зачетов T3 и Т4 на легких багги и мотовездеходах, а также гонщики на грузовиках. 

В T3 «разминочная» дистанция в 13 километров вокруг бивуака Си-Кэмп лучше всего покорилась Кристине Гутьеррес – испанская гонщица больше всего известна стартами за команду Льюиса Хэмилтона в серии Extreme E, где по итогам прошедшего сезона они с Себастьеном Лебом стали чемпионами в драматичном финале

Гутьеррес всего на секунду опередила своего партнера по команде, молодого американца Сета Кинтеро и на три – Гийома Де Мевиуса, чей отец Грегуар в 90-х годах прошлого столетия стартовал в классическом ралли.

Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет T3 (мотовездеходы и багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am 0h08m49s
2
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +0:01
3 Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 +0:03
4
United States Митч Гатри
 Can-Am +0:05
5
Netherlands Ханс Вайс
 Arcane +0:11
6 Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +0:14

В «серийной» категории T4 скорости предсказуемо оказались ниже, а первенствовал литовский гонщик Рокас Бацюшка, известный по выступлениям в ралли-кроссе.

Впрочем, и здесь отрывы были столь малы, что едва ли можно говорить о расстановке сил перед началом главной борьбы. 

Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет T4 (мотовездеходы и багги)

Поз.
Гонщик
Техника
Variation
1
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am 9:06
2
Brazil Кристиано Батиста
 Can-Am +0:02
3
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +0:08
4
Poland Михал Гошал
 Can-Am +0:08
5
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +0:08
6
Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли
 Can-Am +0:11

Среди экипажей на грузовиках лучшее время показал чех Мартин Мацик за рулем капотного IVECO.

Полноценная борьба на «Дакаре»-2023 стартует уже 1 января, когда участников ждет 376 спецучасток по кольцевому маршруту в окрестностях Си-Кэмпа.

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Фото: MM Technology

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