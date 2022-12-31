Гонщица команды Хэмилтона выиграла на «Дакаре»

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Первый день 45-го Ралли Дакар вслед за мотогонщиками и экипажами внедорожников завершили представители зачетов T3 и Т4 на легких багги и мотовездеходах, а также гонщики на грузовиках.

В T3 «разминочная» дистанция в 13 километров вокруг бивуака Си-Кэмп лучше всего покорилась Кристине Гутьеррес – испанская гонщица больше всего известна стартами за команду Льюиса Хэмилтона в серии Extreme E, где по итогам прошедшего сезона они с Себастьеном Лебом стали чемпионами в драматичном финале.

Гутьеррес всего на секунду опередила своего партнера по команде, молодого американца Сета Кинтеро и на три – Гийома Де Мевиуса, чей отец Грегуар в 90-х годах прошлого столетия стартовал в классическом ралли.

Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет T3 (мотовездеходы и багги)

Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am 0h08m49s 2 Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +0:01 3 Гийом Де Мевиус OT3 +0:03 4 Митч Гатри Митч Гатри Can-Am +0:05 5 Ханс Вайс Ханс Вайс Arcane +0:11 6 Франсиско Лопес Контардо Can-Am +0:14

В «серийной» категории T4 скорости предсказуемо оказались ниже, а первенствовал литовский гонщик Рокас Бацюшка, известный по выступлениям в ралли-кроссе.

Впрочем, и здесь отрывы были столь малы, что едва ли можно говорить о расстановке сил перед началом главной борьбы.

Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет T4 (мотовездеходы и багги)

Поз. Гонщик Техника Variation 1 Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am 9:06 2 Кристиано Батиста Кристиано Батиста Can-Am +0:02 3 Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +0:08 4 Михал Гошал Михал Гошал Can-Am +0:08 5 Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +0:08 6 Херемиас Гонсалес Фериоли Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +0:11

Среди экипажей на грузовиках лучшее время показал чех Мартин Мацик за рулем капотного IVECO.

Полноценная борьба на «Дакаре»-2023 стартует уже 1 января, когда участников ждет 376 спецучасток по кольцевому маршруту в окрестностях Си-Кэмпа.

IVECO №501 команды MM Technology: Мартин Мартик Мацик, Франтишек Томашек, Давид Сванда Фото: MM Technology