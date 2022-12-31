Гонщица команды Хэмилтона выиграла на «Дакаре»
Кристина Гутьеррес показала лучшее время на субботнем прологе в своей категории
Первый день 45-го Ралли Дакар вслед за мотогонщиками и экипажами внедорожников завершили представители зачетов T3 и Т4 на легких багги и мотовездеходах, а также гонщики на грузовиках.
В T3 «разминочная» дистанция в 13 километров вокруг бивуака Си-Кэмп лучше всего покорилась Кристине Гутьеррес – испанская гонщица больше всего известна стартами за команду Льюиса Хэмилтона в серии Extreme E, где по итогам прошедшего сезона они с Себастьеном Лебом стали чемпионами в драматичном финале.
Гутьеррес всего на секунду опередила своего партнера по команде, молодого американца Сета Кинтеро и на три – Гийома Де Мевиуса, чей отец Грегуар в 90-х годах прошлого столетия стартовал в классическом ралли.
Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет T3 (мотовездеходы и багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|0h08m49s
|2
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+0:01
|3
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|+0:03
|4
|
Митч Гатри
|Can-Am
|+0:05
|5
|
Ханс Вайс
|Arcane
|+0:11
|6
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+0:14
В «серийной» категории T4 скорости предсказуемо оказались ниже, а первенствовал литовский гонщик Рокас Бацюшка, известный по выступлениям в ралли-кроссе.
Впрочем, и здесь отрывы были столь малы, что едва ли можно говорить о расстановке сил перед началом главной борьбы.
Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет T4 (мотовездеходы и багги)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|
Variation
|1
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|9:06
|2
|
Кристиано Батиста
|Can-Am
|+0:02
|3
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+0:08
|4
|
Михал Гошал
|Can-Am
|+0:08
|5
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+0:08
|6
|
Херемиас Гонсалес Фериоли
|Can-Am
|+0:11
Среди экипажей на грузовиках лучшее время показал чех Мартин Мацик за рулем капотного IVECO.
Полноценная борьба на «Дакаре»-2023 стартует уже 1 января, когда участников ждет 376 спецучасток по кольцевому маршруту в окрестностях Си-Кэмпа.
IVECO №501 команды MM Technology: Мартин Мартик Мацик, Франтишек Томашек, Давид Сванда
Фото: MM Technology
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