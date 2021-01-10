Гонщики на КамАЗах заняли три первых места в седьмой день Дакара

При первых места по итогам седьмого этапа ралли-рейда Дакар вновь заняли пилоты команды КамАЗ-Мастер. Быстрейшим в воскресенье стал Дмитрий Сотников, который укрепил лидерство в личном зачете относительно Антона Шибалова еще на 8 с лишним минут, увеличив отрыв уже до 45 минут.

Шибалов сегодня финишировал третьим. Вторым стал другой гонщик на КамАзе Айрат Мардеев. Он проиграл победителю без малого 3,5 минуты.

Четвертым на протяжении большей части дистанции шел еще один гонщик на КамАЗе Андрей Каргинов. Однако на последних километрах он пропустил вперед Алексея Вишневского на МАЗе, который в итоге отыграл у Каргинова чуть более минуты.

Результаты 6-го дня в зачете грузовых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Дмитрий Сотников КамАЗ 2 Айрат Мардеев КамАЗ + 3:23 3 Антон Шибалов КамАЗ + 8:22 4 Алексей Вишневский МАЗ + 10:29 5 Андрей Каргинов КамАЗ + 11:44

Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 6-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Дмитрий Сотников КамАЗ 2 Антон Шибалов КамАЗ + 45:56 3 Айрат Мардеев КамАЗ + 1:05:06 4 Алеш Лопрайс Praga + 1:21:47 5 Мартин Мацик IVECO + 1:42:01

В зачете мотовездеходов победителем стал представитель Саудовской Аравии Салех Альсаиф, который уже побеждал во второй день ралли. Россиянин Сергей Корякин финишировал только 13-м. В общем зачете Карякин идет пока пятым, с отставанием от лидера класса Арона Домзалы на 52 минуты.