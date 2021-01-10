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Дакар / Отчет об этапе

Гонщики на КамАЗах заняли три первых места в седьмой день Дакара

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Гонщики на КамАЗах заняли три первых места в седьмой день Дакара

Победителем участка стал Дмитрий Сотников

При первых места по итогам седьмого этапа ралли-рейда Дакар вновь заняли пилоты команды КамАЗ-Мастер. Быстрейшим в воскресенье стал Дмитрий Сотников, который укрепил лидерство в личном зачете относительно Антона Шибалова еще на 8 с лишним минут, увеличив отрыв уже до 45 минут.

Шибалов сегодня финишировал третьим. Вторым стал другой гонщик на КамАзе Айрат Мардеев. Он проиграл победителю без малого 3,5 минуты.

Четвертым на протяжении большей части дистанции шел еще один гонщик на КамАЗе Андрей Каргинов. Однако на последних километрах он пропустил вперед Алексея Вишневского на МАЗе, который в итоге отыграл у Каргинова чуть более минуты.

Результаты 6-го дня в зачете грузовых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ  
2 Russian Federation  Айрат Мардеев КамАЗ + 3:23
3 Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ

+ 8:22
4 Belarus Алексей Вишневский МАЗ + 10:29
             5 Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ + 11:44

Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 6-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ  
2 Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 45:56
             3 Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 1:05:06
4 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga

+ 1:21:47
5 Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 1:42:01

В зачете мотовездеходов победителем стал представитель Саудовской Аравии Салех Альсаиф, который уже побеждал во второй день ралли. Россиянин Сергей Корякин финишировал только 13-м. В общем зачете Карякин идет пока пятым, с отставанием от лидера класса Арона Домзалы на 52 минуты.

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