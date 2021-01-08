Гонщики КамАЗа взяли три первых места на 6-м этапе «Дакара»

Экипаж КамАЗа под руководством Айрата Мардеева стал лучшим в шестой день ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Мардеев возглавил тройку лидеров этапа, составленную целиком из гонщиков КамАЗа: вторым стал Дмитрий Сотников, а третьим – Антон Шибалов.

Лучшим из конкурентов КамАЗа стал Алеш Лопрайс на четвертом месте. Белорус Сергей Вязович, который вчера столкнулся с техническими проблемами, так и не смог починить свой МАЗ и завершил выступление в гонке.

В общем зачете лидерство осталось за Сотниковым. Вторым идет Шибалов, а на третье место поднялся Мардеев, опередивший Мартина Мацика.

Результаты 6-го дня в зачете грузовых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Айрат Мардеев КамАЗ 2 Дмитрий Сотников КамАЗ + 1:08 3 Антон Шибалов КамАЗ + 4:49 4 Алеш Лопрайс Praga + 5:43 5 Алексей Вишневский МАЗ + 5:50

Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 6-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Дмитрий Сотников КамАЗ 2 Антон Шибалов КамАЗ + 37:34 3 Айрат Мардеев КамАЗ + 1:01:43 4 Мартин Мацик IVECO + 1:02:33 5 Алеш Лопрайс Praga + 1:07:00

В зачете мотовездеходов лучшее время на этапе показал американец Сет Кинтеро. Россиянин Сергей Карякин в предварительном протоколе этапа значится шестым, однако еще может потерять одну позицию. В общем зачете лидирует Арон Домжала из Польши.