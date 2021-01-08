Гонщики КамАЗа взяли три первых места на 6-м этапе «Дакара»
В общем зачете россияне тоже заняли всю первую тройку
Экипаж КамАЗа под руководством Айрата Мардеева стал лучшим в шестой день ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Мардеев возглавил тройку лидеров этапа, составленную целиком из гонщиков КамАЗа: вторым стал Дмитрий Сотников, а третьим – Антон Шибалов.
Лучшим из конкурентов КамАЗа стал Алеш Лопрайс на четвертом месте. Белорус Сергей Вязович, который вчера столкнулся с техническими проблемами, так и не смог починить свой МАЗ и завершил выступление в гонке.
В общем зачете лидерство осталось за Сотниковым. Вторым идет Шибалов, а на третье место поднялся Мардеев, опередивший Мартина Мацика.
Результаты 6-го дня в зачете грузовых автомобилей
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|2
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 1:08
|3
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|
+ 4:49
|4
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 5:43
|5
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|+ 5:50
Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 6-го дня
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|2
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 37:34
|3
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 1:01:43
|4
|Мартин Мацик
|IVECO
|
+ 1:02:33
|5
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 1:07:00
В зачете мотовездеходов лучшее время на этапе показал американец Сет Кинтеро. Россиянин Сергей Карякин в предварительном протоколе этапа значится шестым, однако еще может потерять одну позицию. В общем зачете лидирует Арон Домжала из Польши.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Айрат Мардеев
|Автор
|Иван Матушкин