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Дакар / Отчет о секции

Гонщики КамАЗа взяли три первых места на 6-м этапе «Дакара»

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Гонщики КамАЗа взяли три первых места на 6-м этапе «Дакара»
Автор:
, редактор

В общем зачете россияне тоже заняли всю первую тройку

Экипаж КамАЗа под руководством Айрата Мардеева стал лучшим в шестой день ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Мардеев возглавил тройку лидеров этапа, составленную целиком из гонщиков КамАЗа: вторым стал Дмитрий Сотников, а третьим – Антон Шибалов.

Лучшим из конкурентов КамАЗа стал Алеш Лопрайс на четвертом месте. Белорус Сергей Вязович, который вчера столкнулся с техническими проблемами, так и не смог починить свой МАЗ и завершил выступление в гонке. 

В общем зачете лидерство осталось за Сотниковым. Вторым идет Шибалов, а на третье место поднялся Мардеев, опередивший Мартина Мацика. 

Результаты 6-го дня в зачете грузовых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1 Russian Federation  Айрат Мардеев КамАЗ  
2 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 1:08
3 Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ

+ 4:49
4 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 5:43
             5 Belarus Алексей Вишневский МАЗ + 5:50

Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 6-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ  
2 Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 37:34
             3 Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 1:01:43
4 Czech Republic Мартин Мацик IVECO

+ 1:02:33
5 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 1:07:00

В зачете мотовездеходов лучшее время на этапе показал американец Сет Кинтеро. Россиянин Сергей Карякин в предварительном протоколе этапа значится шестым, однако еще может потерять одну позицию. В общем зачете лидирует Арон Домжала из Польши.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Айрат Мардеев
Автор Иван Матушкин

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