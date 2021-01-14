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Дакар / Дакар / Отчет об этапе

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»

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Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»
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, Ответственный редактор

Антон Шибалов показал лучшее время в четверг, Дмитрий Сотников остался на первой строчке общего зачета

11-й и предпоследний этап рейда-марафона подтвердил преимущество гонщиков российской команды. Все четыре экипажа КамАЗа закончили день в первой пятерке. 

Быстрейшим на сокращенной дистанции спецучастка стал Антон Шибалов – это его второй успех за четыре последних дня. Он вышел в лидеры еще на первой половине дистанции из Аль-Улы в Янбу и постепенно довел преимущество над преследователями до четырех с лишним минут. 

Айрат Мардеев показал второе время, совсем немного выиграв у Алексей Вишневского на МАЗе. 

Андрей Каргинов стал четврертым, лидер гонки Дмитрий Сотников хоть и стал пятым, но продолжает уверенно возглавлять генеральную классификацию. Чтобы занять все три ступени итогового подиума, камазовцам осталось сделать последний шаг к финишу.

Результаты 11-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Водитель Автомобиль Отставание
1. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ 4 ч 40:38
2. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 4:13
3. Belarus Алексей Вишневский МАЗ + 4:53
4. Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ + 6:13
5. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 7:24

Положение в общем зачете 

Место Водитель Автомобиль Отставание
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ 45 ч 51:33
2. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 39:58
3. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 1:11:30
4. Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 1:47:48
5. Czech Republic Алеш Лопрайс Praga

+ 1:54:08
6. Belarus Алексей Вишневский МАЗ + 2:14:08
7. Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ + 2:40:17

В зачете мотовездеходов и легких багги россиянина Сергея Карякина, ставшего быстрейшим в среду, судьи наказали многочасовым штрафом за постороннюю помощь на трассе.  

Сам уралец объяснил, что помощь ему оказали другие участники, что разрешено, а содействие местных болельщиков носило чисто формальный характер и не сказалось на результате. Так или иначе, но из группы лидеров экипаж Карякина откатился во второй десяток. 

В четверг Сергей вновь держался большую часть спецучастка в пятерке лидеров, но в самом конце потерял из-за остановки еще без малого час. 

Быстрейшим на предпоследнем этапе стал американец Сет Кинтеро, а лидер зачета Франсиско Лопес Контардо хоть и уступил ему 12 минут, но еще больше оторвался от главных соперников. Сейчас преимущество чилийца составляет 18 с половиной минут. 

«Дакар»-2021 финиширует в пятницу. Участникам марафона осталось преодолеть финальные 225 километров до Джедды.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Автор Александр Кабановский

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