Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»
Антон Шибалов показал лучшее время в четверг, Дмитрий Сотников остался на первой строчке общего зачета
11-й и предпоследний этап рейда-марафона подтвердил преимущество гонщиков российской команды. Все четыре экипажа КамАЗа закончили день в первой пятерке.
Быстрейшим на сокращенной дистанции спецучастка стал Антон Шибалов – это его второй успех за четыре последних дня. Он вышел в лидеры еще на первой половине дистанции из Аль-Улы в Янбу и постепенно довел преимущество над преследователями до четырех с лишним минут.
Айрат Мардеев показал второе время, совсем немного выиграв у Алексей Вишневского на МАЗе.
Андрей Каргинов стал четврертым, лидер гонки Дмитрий Сотников хоть и стал пятым, но продолжает уверенно возглавлять генеральную классификацию. Чтобы занять все три ступени итогового подиума, камазовцам осталось сделать последний шаг к финишу.
Результаты 11-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
|Место
|Водитель
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|4 ч 40:38
|2.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 4:13
|3.
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|+ 4:53
|4.
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|+ 6:13
|5.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 7:24
Положение в общем зачете
|Место
|Водитель
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|45 ч 51:33
|2.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 39:58
|3.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 1:11:30
|4.
|Мартин Мацик
|IVECO
|+ 1:47:48
|5.
|Алеш Лопрайс
|Praga
|
+ 1:54:08
|6.
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|+ 2:14:08
|7.
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|+ 2:40:17
В зачете мотовездеходов и легких багги россиянина Сергея Карякина, ставшего быстрейшим в среду, судьи наказали многочасовым штрафом за постороннюю помощь на трассе.
Сам уралец объяснил, что помощь ему оказали другие участники, что разрешено, а содействие местных болельщиков носило чисто формальный характер и не сказалось на результате. Так или иначе, но из группы лидеров экипаж Карякина откатился во второй десяток.
В четверг Сергей вновь держался большую часть спецучастка в пятерке лидеров, но в самом конце потерял из-за остановки еще без малого час.
Быстрейшим на предпоследнем этапе стал американец Сет Кинтеро, а лидер зачета Франсиско Лопес Контардо хоть и уступил ему 12 минут, но еще больше оторвался от главных соперников. Сейчас преимущество чилийца составляет 18 с половиной минут.
«Дакар»-2021 финиширует в пятницу. Участникам марафона осталось преодолеть финальные 225 километров до Джедды.
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Дакар
|Автор
|Александр Кабановский