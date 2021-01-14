Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»

11-й и предпоследний этап рейда-марафона подтвердил преимущество гонщиков российской команды. Все четыре экипажа КамАЗа закончили день в первой пятерке.

Быстрейшим на сокращенной дистанции спецучастка стал Антон Шибалов – это его второй успех за четыре последних дня. Он вышел в лидеры еще на первой половине дистанции из Аль-Улы в Янбу и постепенно довел преимущество над преследователями до четырех с лишним минут.

Айрат Мардеев показал второе время, совсем немного выиграв у Алексей Вишневского на МАЗе.

Андрей Каргинов стал четврертым, лидер гонки Дмитрий Сотников хоть и стал пятым, но продолжает уверенно возглавлять генеральную классификацию. Чтобы занять все три ступени итогового подиума, камазовцам осталось сделать последний шаг к финишу.

Результаты 11-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Водитель Автомобиль Отставание 1. Антон Шибалов КамАЗ 4 ч 40:38 2. Айрат Мардеев КамАЗ + 4:13 3. Алексей Вишневский МАЗ + 4:53 4. Андрей Каргинов КамАЗ + 6:13 5. Дмитрий Сотников КамАЗ + 7:24

Положение в общем зачете

Место Водитель Автомобиль Отставание 1. Дмитрий Сотников КамАЗ 45 ч 51:33 2. Антон Шибалов КамАЗ + 39:58 3. Айрат Мардеев КамАЗ + 1:11:30 4. Мартин Мацик IVECO + 1:47:48 5. Алеш Лопрайс Praga + 1:54:08 6. Алексей Вишневский МАЗ + 2:14:08 7. Андрей Каргинов КамАЗ + 2:40:17

В зачете мотовездеходов и легких багги россиянина Сергея Карякина, ставшего быстрейшим в среду, судьи наказали многочасовым штрафом за постороннюю помощь на трассе.

Сам уралец объяснил, что помощь ему оказали другие участники, что разрешено, а содействие местных болельщиков носило чисто формальный характер и не сказалось на результате. Так или иначе, но из группы лидеров экипаж Карякина откатился во второй десяток.

В четверг Сергей вновь держался большую часть спецучастка в пятерке лидеров, но в самом конце потерял из-за остановки еще без малого час.

Быстрейшим на предпоследнем этапе стал американец Сет Кинтеро, а лидер зачета Франсиско Лопес Контардо хоть и уступил ему 12 минут, но еще больше оторвался от главных соперников. Сейчас преимущество чилийца составляет 18 с половиной минут.

«Дакар»-2021 финиширует в пятницу. Участникам марафона осталось преодолеть финальные 225 километров до Джедды.