Гонщики на КамАЗах опередили всех на 11-м этапе «Дакара»

Андрей Каргинов в очередной раз стал победителем этапа, проехав 379-километровый спецучасток на полторы минуты быстрее Дмитрия Сотникова.

Антон Шибалов показал третье время, а четверку быстрейших дополнил их коллега Эдуард Николаев, который ранее выбыл из гонки из-за поломки, но продолжает выступать по программе Dakar Experience.

Белорусский гонщик Сергей Вязович финишировал в 12 минутах позади Каргинова. Сейчас гонщик на МАЗ продолжает занимать третье место в генеральной классификации, уступая Шибалову больше часа. В 57 минутах позади от Вязовича идет Сотников.

Положение в общем зачете грузовиков после 11-го этапа (топ-5)

Пилот Грузовик Время/Отст. 1 Андрей Каргинов КамАЗ 45 ч 04:55 2 Антон Шибалов КамАЗ +39:33 3 Сергей Вязович МАЗ + 1 ч 52:14 4 Дмитрий Сотников КамАЗ + 2 ч 49 м 37 с 5 Мартин Мацик Iveco + 3 ч 25 м 27 с

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