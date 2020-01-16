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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Гонщики на КамАЗах опередили всех на 11-м этапе «Дакара»

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Гонщики на КамАЗах опередили всех на 11-м этапе «Дакара»
Автор:
16 янв. 2020 г., 12:01

Экипажи «КамАЗ-Мастер» были в своей лиге по ходу предпоследнего дня ралли-марафона.

Андрей Каргинов в очередной раз стал победителем этапа, проехав 379-километровый спецучасток на полторы минуты быстрее Дмитрия Сотникова. 

Антон Шибалов показал третье время, а четверку быстрейших дополнил их коллега Эдуард Николаев, который ранее выбыл из гонки из-за поломки, но продолжает выступать по программе Dakar Experience.

Белорусский гонщик Сергей Вязович финишировал в 12 минутах позади Каргинова. Сейчас гонщик на МАЗ продолжает занимать третье место в генеральной классификации, уступая Шибалову больше часа. В 57 минутах позади от Вязовича идет Сотников.

Положение в общем зачете грузовиков после 11-го этапа (топ-5)
  Пилот Грузовик Время/Отст.
1 Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ 45 ч 04:55
2

Russian Federation Антон Шибалов

 КамАЗ +39:33
3 Belarus Сергей Вязович МАЗ + 1 ч 52:14
4 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 2 ч 49 м 37 с
5 Czech Republic Мартин Мацик Iveco + 3 ч 25 м 27 с

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 11: Шубайта – Харад
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 11: Шубайта – Харад Проходит прямо сейчас
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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
23:00
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Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
23:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
08:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
04:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
05:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
05:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
05:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
05:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
05:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
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06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
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пн 13 янв.
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Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
05:00
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Этап 10: Харад – Шубайта
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