Гонщики на КамАЗах опередили всех на 11-м этапе «Дакара»
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Экипажи «КамАЗ-Мастер» были в своей лиге по ходу предпоследнего дня ралли-марафона.
Андрей Каргинов в очередной раз стал победителем этапа, проехав 379-километровый спецучасток на полторы минуты быстрее Дмитрия Сотникова.
Антон Шибалов показал третье время, а четверку быстрейших дополнил их коллега Эдуард Николаев, который ранее выбыл из гонки из-за поломки, но продолжает выступать по программе Dakar Experience.
Белорусский гонщик Сергей Вязович финишировал в 12 минутах позади Каргинова. Сейчас гонщик на МАЗ продолжает занимать третье место в генеральной классификации, уступая Шибалову больше часа. В 57 минутах позади от Вязовича идет Сотников.
Положение в общем зачете грузовиков после 11-го этапа (топ-5)
|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|45 ч 04:55
|2
|
Антон Шибалов
|КамАЗ
|+39:33
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+ 1 ч 52:14
|4
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 2 ч 49 м 37 с
|5
|Мартин Мацик
|Iveco
|+ 3 ч 25 м 27 с
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 11: Шубайта – Харад
|Автор
|Денис Буденков
Гонщики на КамАЗах опередили всех на 11-м этапе «Дакара»
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База данных
5 янв. - 17 янв.
Этап 11: Шубайта – Харад Проходит прямо сейчас
|Сессия
|Дата
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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ср 1 янв.
чт 2 янв.
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23:00
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|Церемония старта
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пт 3 янв.
сб 4 янв.
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23:00
00:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
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08:03
09:03
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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пн 6 янв.
пн 6 янв.
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04:00
05:00
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|Этап 3: Неом – Неом
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вт 7 янв.
вт 7 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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ср 8 янв.
ср 8 янв.
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05:30
06:30
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|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
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чт 9 янв.
чт 9 янв.
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05:15
06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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пт 10 янв.
пт 10 янв.
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05:00
06:00
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|День отдыха в Эр-Рияде
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сб 11 янв.
сб 11 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
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вс 12 янв.
вс 12 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
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пн 13 янв.
пн 13 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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вт 14 янв.
вт 14 янв.
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05:00
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