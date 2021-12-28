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Дакар Новости

Гонщик Toyota с седьмого раза сдал негативный тест на коронавирус

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Жиньель де Вильерс сможет принять участие в «Дакаре»

Гонщик Toyota с седьмого раза сдал негативный тест на коронавирус

Южноафриканский гонщик Жиньель де Вильерс, который выступает за заводскую команду Toyota, получил результаты уже седьмого по счету теста на корановирус, и они оказались отрицательными. Это позволило ему уже выехать в Саудовскую Аравию, где 1 января он стартует в ралли-марафоне «Дакар».

Предыдущие тесты не давали де Вильерсу оснований быть признанным здоровым. При этом сам гонщик не жаловался на плохое самочувствие и никаких иных симптомов заболевания у него не было.

Для де Вильерса это будет уже 19-й по счету «Дакар». В 2009 году за рулем Volkswagen он выиграл ралли-рейд. В январе он будет выступать на сильно обновленном пикапе Toyota Hilux.

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Гонщик Toyota рискует не стартовать на «Дакаре»
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Гонщик Toyota рискует не стартовать на «Дакаре»
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