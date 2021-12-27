Гонщик Toyota рискует не стартовать на «Дакаре»

Южноафриканский гонщик Toyota Жиньель де Вильерс рискует не стартовать в ралли-марафоне «Дакар». Накануне отлета в Саудовскую Аравию, где 1 января дадут старт «Дакару», у де Вильерса обнаружили коронавирус.

Южноафриканский гонщик еще может принять участие в ралли-марафоне, если его диагноз не подтвердится. Сейчас он сдал уже седьмой тест по счету, результат которого пока не готов. Де Вильерс должен добраться до места старта марафона не позднее 29 декабря.

Команда Toyota уже нашла вероятную замену для де Вильерса на «Дакаре». Запасным пилотом выступает бывший участник чемпионата мира по ралли Крис Мик.

Для де Вильерса предстоящий «Дакар» должен стать 19-м в карьере. В 2009 году, выступая на Volkswagen, он стал победителем ралли-марафона.

В 2022 де Вильерс должен впервые выступить на обновленном внедорожнике Toyota Hilux. Такую же машину будет пилотировать победитель «Дакара» 2019 года Нассер Аль-Аттия.