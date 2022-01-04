Не сумев найти продолжения карьеры в кольцевых мотогонках, Данило Петруччи в этом году дебютировал на «Дакаре» в составе заводской команды KTM. Новичок со старта показывал весьма достойную скорость, однако уже на втором этапе вынужден был сойти из-за поломки топливного насоса.

Но, как рассказал итальянец, отказ техники стал лишь вершиной обрушившихся на него проблем.

«Я ехал очень хорошо, хотя усталость от предыдущего дня понемногу напоминала о себе, – рассказал победитель двух Гран При в социальных сетях. – Я заметил впереди Стефана Свитко и держался за ним, постепенно приближаясь.

На 115-м километре я переключился с заднего топливного бака на передний, но вдруг мотоцикл просто отключился. На самом деле, я понимал суть проблемы, но просто не имел при себе инструмента, чтобы исправить ее. Тогда я решил позвонить механикам на бивуак – и тут оказалось, что телефон больше не у меня в кармане. Также пропали паспорт, права и наличные деньги. И связаться с командой я уже не мог».

Петруччи признался, что не смог вспомнить, где растерял все свое имущество – и ему оставалось лишь нажать «красную кнопку» для вызова помощи. Их с мотоциклом вернули в лагерь на вертолете.

«На контрольной точке мне сказали, что я в первой пятерке, – вздохнул Данило. – Все, что произошло следом, чертовски обидно. Но что случилось, то случилось – я здесь для того, чтобы учиться и получать удовольствие. А результаты придут».

Во вторник Петруччи смог продолжить гонку, однако большой штраф уже не позволит ему претендовать на хороший итоговый результат.

Итальянец также рассказал, что на тестах перед гонкой повредил лодыжку – и хотя медики допустили его к старту, пока он не полностью восстановился от этой травмы.

«Мне приходится беречь ногу, – сказал он. – Пока последствия того падения напоминают о себе. Очень не хочется усугубить травму, так как тогда все станет намного хуже».

Стоит добавить, что Данило вообще едва не пропустил «Дакар» из-за положительного анализа на COVID. Но в последний момент он все же сдал отрицательную пробу и получил право стартовать.