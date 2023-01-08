Гонщик из Ботсваны на индийском мотоцикле выиграл 8-й этап «Дакара»
Росс Бранч оказался быстрейшим в воскресенье, Скайлер Хаус сохранил лидерство в общем зачете
Получив вместо седьмого этапа день отдыха, мотогонщики вернулись в борьбу на восьмом. Его дистанция между Аль-Дувадими и Эр-Риядом составила 345 километров по смешанной гравийно-песчаной трассе.
Результаты оказались невероятно плотными – первая десятка уложилась в девять с небольшим минут. Быстрейшим впервые в 2023 году стал Росс Бранч – гонщик из африканского государства Ботсвана, выступающий на байке индийского производителя Hero.
Впрочем, этот успех оказался локальным и не повлиял серьезно на положение в общем зачете, где отрывы до сих пор минимальны.
Мэйсон Клейн, завершивший день вторым, поднялся было с седьмого места в лидеры гонки, но вскоре судьи сообщили о двухминутном штрафе американцу за превышение скорости – и он съехал на третью позицию. Также минуту добавили Тоби Прайсу.
В итоге таблица общего зачета после 30 часов гонки выглядит сейчас так, словно участники преодолели всего сотню километров. Скайлер Хаус сохранил лидерство, но абсолютно любой из десятка его преследователей имеет шансы возглавить гонку уже во вторник, когда борьба продолжится после еще одного дня отдыха, теперь уже общего для всех классов.
Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Этап**
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (1)
|19
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|30 ч 33:16
|3 (2)
|10
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+1:13
|3 (7)
|3
|Мэйсон Клейн
|
KTM
|+1:13
|2 (4)
|17
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+2:58
|5 (6)
|4
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|+3:45
|6 (5)
|5
|Адриен Ван Беверен
|
Honda
|+3:49
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
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