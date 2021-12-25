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Дакар Новости

Гонщик-единорос придумал, как выступить на «Дакаре» с триколором

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Сергей Карякин отказался от участия в чемпионате мира по ралли-рейдам ради того, чтобы на «Дакаре» выступать под российским флагом

Гонщик-единорос придумал, как выступить на «Дакаре» с триколором

Екатеринбуржец Сергей Карякин в 2017 году стал первым в истории россиянином, выигравшим ралли-марафон «Дакар» в зачете квадроциклов. Сейчас он выступает в классе мотовездеходов и намерен в 2022 году вновь вернуться в «Дакар».

Однако на пути Карякина встали политические препятствия. Весной этого года он избрался в законодательное собрание Свердловской области от партии «Единая Россия». Сам спортсмен на пресс-конференции перед «Дакаром» заявил, что шел в местный парламент ради реализации собственного проекта инженерной школы для детей. Тем не менее он признал, что новый политический статус скорее осложнил ему поиск спонсоров.

Также Карякин столкнулся тем, что из-за допингового скандала он лишился права выступать под российским флагом в чемпионате мира по ралли-рейдам, одним из этапов которого является «Дакар». Но это не мешает ему принять участие собственно в «Дакаре» с российским триколором.

«Нам разрешили участвовать, но с ограничениями, и мы сейчас пытаемся небольшими хитростями их обойти, чтобы все-таки участвовать под флагом нашей страны, – цитирует Карякина газета «Коммерсантъ». – Для меня это принципиальная позиция. Механизм будет заключаться в том, что нам нужно отказаться от участия в чемпионате мира, который будет проходить в процессе «Дакара». Мы будем участвовать в самом «Дакаре», но именно как в этапе чемпионата мира – нет».

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