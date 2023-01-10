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Гонка вместо больницы. Сайнс развернул медицинский вертолет, чтобы продолжить «Дакар»

Эта история явно претендует на звание самой невероятной в 2023 году. 60-летний пилот показал себя настоящим терминатором

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Гонка вместо больницы. Сайнс развернул медицинский вертолет, чтобы продолжить «Дакар»
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Борьба за победу на «Дакаре» 2023 года закончилась для Карлоса Сайнса еще на прошлой неделе, когда гонщик Audi, который боролся за лидерство, попал в серьезную аварию и откатился далеко назад из-за 18-часового штрафа. 

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Однако команда вернула двукратного чемпиона WRC в гонку ради борьбы за победы на отдельных этапах. Карлос показал лучшее время в понедельник (хотя позже победу у него отобрали судьи), а во вторник погоня за скоростью завершилась для ветерана еще одной аварией. 

После нее Сайнс пожаловался на боли в груди, и его на вертолете направили в Эр-Рияд для обследования медиками. Однако в тот момент, когда окончательное прекращение борьбы в гонке казалось неизбежным, Эль Матадор скомандовал развернуть вертолет и доставить его обратно к машине, чтобы ехать дальше. 

Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз

Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз

Организаторы марафона сообщили, что трехкратный триумфатор «Дакара» перевернул свою багги уже спустя 6 км после старта девятого этапа, но «решил вернуться в гонку, попросив развернуть медицинский вертолет. Сейчас он воссоединился с [штурманом] Лукасом Крузом и ожидает машину технической помощи».

В заявлении также сказано, что Сайнс в любой момент может вновь вызвать медиков, если изменит свое решение. 

Ранее другой экипаж Audi выбыл из «Дакара», когда штурман Стефана Петеранселя Эдуар Буланже повредил позвоночник после прыжка с высокой дюны и также попал в больницу. 

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Карлос-старший дебютировал в Ралли Дакар в 2006 году и с тех пор шесть раз не смог довести знаменитый рейд до финиша. 

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