Победителем 4-го этапа ралли-марафона «Дакар» в категории мотоциклов стал Хоан Барреда. Однако подлинным героем дня оказался голландец Пауль Спирингс, который в буквальном смысле слова спас жизнь одному из своих соперников – индийскому мотоциклисту Си-Эс Сантошу (на фото), столкнувшемуся на дистанции с еще одним участником гонки, итальянцем Маурицио Герини.

«Сантош и Герини утром долго ехали следом за мной, а потом в какой-то момент обошли, – рассказал голландец вечером сайту Rally Maniacs. – Через некоторое время я увидел впереди два мотоцикла, лежащих на песке – и двух лежащих рядом с ними пилотов. Герини быстро встал, а вот Сантош так и остался лежать.

Я остановился и нажал аварийную кнопку, которая вызывает на помощь вертолет. После этого нам с Герини пришлось реанимировать Сантоша. Я в теории знал, как это делать – ведь без прохождения курса первой помощи на старт «Дакара» не допускают. Но в реальной жизни мне раньше никого не приходилось реанимировать.

Когда через 15 минут вертолет прилетел, у Сантоша уже можно было почувствовать пульс. В тот момент я испытал огромное облегчение. После финиша я узнал, что состояние Сантоша стабильное – и это было очень приятно услышать».

Оказав помощь сопернику, Спирингс продолжил гонку и закончил этап 42-м.

Позже появилась информация, что врачи больницы в Эр-Рияде, куда доставили Сантоша, были вынуждены ввести пилота в медикаментозную кому.