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Дакар / Новость

Голландский мотогонщик получил тяжелые травмы в «Дакаре»

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Голландский мотогонщик получил тяжелые травмы в «Дакаре»
Автор:
, Редактор новостей
Соавтор: Марк Бремер
17 янв. 2020 г., 13:51

Гонщик из Нидерландов Эдвин Стравер находится в критическом состоянии после аварии на предпоследнем этапе марафона 2020 года.

48-летний Стравер проводил третий для себя «Дакар» и выступал на KTM 450 EXC в классе Original by Motul. В этой категории гонщики соревнуются без помощи экипажей, а организаторы марафона вместо этого предоставляют им нужные ресурсы.

Стравер занимал 38-е место в общем зачете среди мотогонщиков и был четвертым в классе перед стартом 11-го этапа, но попал в аварию в первой половине спецучастка.

В заявлении семьи гонщика сообщалось, что у него не было сердцебиения в течение десяти минут, прежде чем его реанимировали врачи. Позже вертолетом Стравер был доставлен в больницу в Эр-Рияде.

У Стравера диагностировали перелом в верхней части шейного отдела позвоночника. В последующем заявлении, опубликованном в пятницу, сказано, что его состояние по-прежнему опасно для жизни.

Ралли «Дакар» нынешнего года было омрачено гибелью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша после аварии на седьмом этапе ралли.

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Фото: A.S.O.

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Валентин Хорунжий

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