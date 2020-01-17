Голландский мотогонщик получил тяжелые травмы в «Дакаре»
Гонщик из Нидерландов Эдвин Стравер находится в критическом состоянии после аварии на предпоследнем этапе марафона 2020 года.
48-летний Стравер проводил третий для себя «Дакар» и выступал на KTM 450 EXC в классе Original by Motul. В этой категории гонщики соревнуются без помощи экипажей, а организаторы марафона вместо этого предоставляют им нужные ресурсы.
Стравер занимал 38-е место в общем зачете среди мотогонщиков и был четвертым в классе перед стартом 11-го этапа, но попал в аварию в первой половине спецучастка.
В заявлении семьи гонщика сообщалось, что у него не было сердцебиения в течение десяти минут, прежде чем его реанимировали врачи. Позже вертолетом Стравер был доставлен в больницу в Эр-Рияде.
У Стравера диагностировали перелом в верхней части шейного отдела позвоночника. В последующем заявлении, опубликованном в пятницу, сказано, что его состояние по-прежнему опасно для жизни.
Ралли «Дакар» нынешнего года было омрачено гибелью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша после аварии на седьмом этапе ралли.
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Фото: A.S.O.
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Валентин Хорунжий
Голландский мотогонщик получил тяжелые травмы в «Дакаре»
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