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Голландские пожарные купили у де Роя гоночный грузовик. Теперь они выйдут на старт «Дакара»

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Голландские пожарные купили у де Роя гоночный грузовик. Теперь они выйдут на старт «Дакара»
Автор:
, шеф-редактор
10 мая 2020 г., 08:42

Двукратный победитель «Дакара» Жерар де Рой впервые продал грузовик, который разработала его команда. Покупателем оказался Ричард де Грот, выступающий в знаменитом ралли-рейде с 2006 года

#503 Iveco: Gerard De Rooy, Darek Rodewald, Moises Torrallardona; #505 Iveco: Federico Villagra, Adrian Artura Yacopini, Ricardo Adrian Torlaschi; #509 Iveco: Ton Van Genugten, Bernard Der Kinderen, Peter Willemsen; #513 Iveco: Maurik Van Den Heuvel, Martijn Van Rooij, Peter Kuijpers
Team Petronas De Rooy Iveco
#505 Team De Rooy Iveco: Federico Villagra, Ricardo Torlaschi, Adrian Yacopini
#508 Team De Rooy Iveco: Maurik van den Heuvel, Martijn van Rooij, Peter Kuijpers
#509 Team De Rooy Iveco: Ton van Genugten, Bernard Der Kinderen, Peter Willemsen
De trucks van Team De Rooy
Gerard de Rooy
Ton van Genugten
#503 Team De Rooy Iveco: Gerard de Rooy
#503 Team De Rooy Iveco: Gerard de Rooy, Moises Torrallardona, Darek Rodewald
#503 Team De Rooy Iveco: Gerard de Rooy, Moises Torrallardona, Darek Rodewald
#503 Team De Rooy Iveco: Gerard de Rooy, Moises Torrallardona, Darek Rodewald

Голландская команда Firemen целиком состоит из пожарных: от механиков до гонщика. В 2021 году этот коллектив выступит на «Дакаре» на Iveco от Жерара де Роя. Как сообщает RTL, Firemen заказали у знаменитого гонщика грузовик в начале года, а в субботу, 9 мая, получили свой заказ.

Ferrari в мире ралли-рейдов

Речь идет об Iveco Powerstar по прозвищу «Торпеда». Команда Team de Rooy построила его в 2017 году. Гоночный Iveco оснащен независимой подвеской, что отличает Powerstar от большинства грузовиков, участвующих в ралли-рейде. Особенности конструкции заставят Firemen привезти с собой на гонку дополнительных людей, которые помогут обслуживать грузовик.

Управлять «Торпедой» будет владелец автозаправок и волонтер-пожарный Ричард де Грот. Голландец участвует в «Дакаре» с 2006 года: пилот начинал в качестве мотоциклиста, а с 2016 года выступает в зачете грузовиков. Де Грот провел три ралли-рейда на DAF, а в 2020 году пересел на Renault. В 2021 году 50-летний спортсмен впервые выведет на старт Iveco.

Штурманом де Грота останется профессиональный пожарный Раф ван ден Элсхаут. «Это правильный шаг для нашей команды, – цитирует ван ден Элсхаута голландское издание Omroep Brabant. – С Iveco мы сможем претендовать на место в первой десятке. Наша сила в том, что мы сможем сохранить этот грузовик в целости и сохранности. А наш гонщик Ричард очень хорош в дюнах».

«Это вершина, – оценил переход на Powerstar сам де Грот. – Де Рой занимается ралли-рейдами уже 30 лет, так что даже если бы я не испытывал этот грузовик лично, я все равно был бы уверен: с ним точно все будет в порядке. Это все равно что Ferrari в мире ралли-рейдов».

Поедет ли сам де Рой?

Необычность ситуации в том, что прежде де Рой не продавал технику другим участникам. Команда Жерара под названием Team de Rooy самостоятельно проектирует и строит грузовики на базе Iveco.

Гоночный коллектив выставляет и обслуживает эти машины: первым пилотом обычно выступает сам Жерар де Рой, а его напарники могут арендовать грузовики вместе с техническим сопровождением на время гонки. Техника при этом остается в собственности де Роя.

В интервью Omroep Brabant Жерар заявил, что его коллектив по-прежнему не собирается продавать грузовики частникам – а сделку с де Гротом и командой Firemen назвал исключением.

Выйдет ли на старт «Дакара»-2021 де Рой лично, до сих пор неизвестно. В начале весны голландец допускал, что пропустит следующий ралли-рейд из-за нехватки денег. Гонщик финансирует выступления в гонках деньгами от собственной транспортной компании, которая перевозит товары на грузовиках. Из-за карантина, вызванного коронавирусом, объем заказов в основном бизнесе де Роя существенно уменьшился, и теперь Жерар не знает, хватит ли его доходов на оплату участия в «Дакаре».

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Пилоты Жерар де Рой , Ричард де Грот
Команды Team De Rooy
Автор Антон Погорельский

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