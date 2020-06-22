Главный соперник КАМАЗа на «Дакаре» ушел из гонок

Знаменитый гонщик Жерар де Рой больше не будет участвовать в ралли-рейдах. Об этом голландец сообщил на странице своей команды Team de Rooy в фейсбуке. В качестве причины двукратный триумфатор «Дакара» назвал экономический кризис, вызванный коронавирусом.

Де Рой владеет транспортной компанией. которая перевозит грузы по Европе. Доходы от этого бизнеса позволяли Жерару компенсировать часть расходов по участию в «Дакаре» и других ралли-рейдах. Сейчас голландец заявил, что карантин, введенный в большинстве стран мира, сильно ударил по его компании и всем ее клиентам.

«Это заставило нас кардинально изменить планы на ближайшее будущее, – написал владелец команды Team de Rooy. – В обычных обстоятельствах мы бы стартовали на «Дакаре»-2021 пятью грузовиками. Но коронакризис создал финансовую неопределенность, из-за которой нам приходится расставлять приоритеты».

Жерар де Рой Фото: Team de Rooy

Несмотря на то, что сам Жерар больше не будет стартовать в гонках в качестве пилота, де Рой останется в ралли-рейдах в качестве владельца и руководителя команды. «У меня и всей нашей команды есть колоссальный опыт, который мы не хотим терять», – заявил гонщик.

Вместо выступлений де Рой займется обслуживанием частников, которые захотят принять участие в ралли-рейдах на грузовиках. Team de Rooy будет предлагать услуги по транспортировке на гонку и обслуживание экипажей во время «Дакара», «Марокко Дезерт Челлендж» и других ралли-рейдов.

Команда уже выставила на продажу три грузовика. Еще два гоночный коллектив оставит себе: с их помощью Team de Rooy сможет зарабатывать на сдаче в аренду грузовиков, подготовленных к «Дакару».

Сейчас Жерару де Рою 40 лет. Он выступал на «Дакаре» с 2002 по 2019 год. За это время голландец стал главным соперником команды «КАМАЗ-мастер»: пилот выигрывал знаменитый ралли-рейд в 2012 и 2016 году.