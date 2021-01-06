Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров

Два грузовика КамАЗ под управлением Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова стали самыми быстрыми в 4-й день ралли-марафона «Дакар», который в эти дни проходит в Саудовской Аравии. На весьма скоростном спецучастке длиной чуть меньше 350 км четырех лидеров категории грузовиков разделило меньше чем полминуты: машина Каргинова, МАЗ под управлением Алексея Вишневского и IVECO под управлением Мартина Мацика прибыли на финиш через 10, 14 и 22 секунды после Сотникова.

Впрочем, главным событием дня стала поломка МАЗа под управлением Сергея Вязовича, который перед началом дня занимал второе место в общем зачете. Проблемы на белорусском грузовике возникли в самом начале дня. Вскоре после поломки Вязович оценил необходимое на ремонт время в один-два часа – однако к моменту публикации новости минчанин не добрался даже до второй из семи промежуточных контрольных точек.

Экипаж Сотникова, ставший самым быстрым по итогам дня, продолжает лидировать и в общем зачете. Ближайшим преследователем россиянина стал Мацик, отстающий на 26 минут. Сам чешский пилот меньше минуты выигрывает у еще одного КамАЗа под управлением Антона Шибалова.

Результаты 4-го дня в зачете грузовых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Дмитрий Сотников КамАЗ 2 Андрей Каргинов КамАЗ + 0:​​10 3 Алексей Вишневский МАЗ + 0:14 4 Мартин Мацик IVECO + 0:22 5 Антон Шибалов КамАЗ + 3:56

Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 4-го дня