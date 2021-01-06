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Дакар / Отчет об этапе

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров

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Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров
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, Главный редактор

Тем временем один из российских экипажей выиграл очередной этап и укрепил лидерство в общем зачете

Два грузовика КамАЗ под управлением Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова стали самыми быстрыми в 4-й день ралли-марафона «Дакар», который в эти дни проходит в Саудовской Аравии. На весьма скоростном спецучастке длиной чуть меньше 350 км четырех лидеров категории грузовиков разделило меньше чем полминуты: машина Каргинова, МАЗ под управлением Алексея Вишневского и IVECO под управлением Мартина Мацика прибыли на финиш через 10, 14 и 22 секунды после Сотникова.

Впрочем, главным событием дня стала поломка МАЗа под управлением Сергея Вязовича, который перед началом дня занимал второе место в общем зачете. Проблемы на белорусском грузовике возникли в самом начале дня. Вскоре после поломки Вязович оценил необходимое на ремонт время в один-два часа – однако к моменту публикации новости минчанин не добрался даже до второй из семи промежуточных контрольных точек.

Экипаж Сотникова, ставший самым быстрым по итогам дня, продолжает лидировать и в общем зачете. Ближайшим преследователем россиянина стал Мацик, отстающий на 26 минут. Сам чешский пилот меньше минуты выигрывает у еще одного КамАЗа под управлением Антона Шибалова.

Результаты 4-го дня в зачете грузовых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1

Russian Federation Дмитрий Сотников

 КамАЗ  
2

Russian Federation Андрей Каргинов

 КамАЗ + 0:​​10 
3

Belarus Алексей Вишневский

 МАЗ + 0:14
4

Czech Republic Мартин Мацик

 IVECO + 0:22
5

Russian Federation Антон Шибалов

 КамАЗ

+ 3:56

Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 4-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1 Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ  
2 Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 26.22
3 Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ

+ 26.57
4 Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 48.21
5 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 51.40

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Дмитрий Сотников , Сергей Вязович
Команды КАМАЗ-мастер
Автор Кирилл Качнов

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