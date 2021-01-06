Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров
Тем временем один из российских экипажей выиграл очередной этап и укрепил лидерство в общем зачете
Два грузовика КамАЗ под управлением Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова стали самыми быстрыми в 4-й день ралли-марафона «Дакар», который в эти дни проходит в Саудовской Аравии. На весьма скоростном спецучастке длиной чуть меньше 350 км четырех лидеров категории грузовиков разделило меньше чем полминуты: машина Каргинова, МАЗ под управлением Алексея Вишневского и IVECO под управлением Мартина Мацика прибыли на финиш через 10, 14 и 22 секунды после Сотникова.
Впрочем, главным событием дня стала поломка МАЗа под управлением Сергея Вязовича, который перед началом дня занимал второе место в общем зачете. Проблемы на белорусском грузовике возникли в самом начале дня. Вскоре после поломки Вязович оценил необходимое на ремонт время в один-два часа – однако к моменту публикации новости минчанин не добрался даже до второй из семи промежуточных контрольных точек.
Экипаж Сотникова, ставший самым быстрым по итогам дня, продолжает лидировать и в общем зачете. Ближайшим преследователем россиянина стал Мацик, отстающий на 26 минут. Сам чешский пилот меньше минуты выигрывает у еще одного КамАЗа под управлением Антона Шибалова.
Результаты 4-го дня в зачете грузовых автомобилей
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|2
|
Андрей Каргинов
|КамАЗ
|+ 0:10
|3
|
Алексей Вишневский
|МАЗ
|+ 0:14
|4
|
Мартин Мацик
|IVECO
|+ 0:22
|5
|
Антон Шибалов
|КамАЗ
|
+ 3:56
Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 4-го дня
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|2
|Мартин Мацик
|IVECO
|+ 26.22
|3
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|
+ 26.57
|4
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 48.21
|5
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 51.40
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Дмитрий Сотников , Сергей Вязович
|Команды
|КАМАЗ-мастер
|Автор
|Кирилл Качнов