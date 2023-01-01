Главный фаворит «Дакара» выбыл из борьбы уже на первом этапе
Мотогонщик Сэн Сандерленд, выигравший марафон год назад, упал через 52 км после старта и не сможет продолжить гонку
2023 год не для всех начался удачно. Британца Сандерленда перед стартом Ралли Дакар считали одним из основных претендентов на победу в зачете мотоциклистов. Он показал десятое время на субботнем прологе, но рано утром 1 января, когда стартовал первый этап гонки, почти сразу попал в аварию.
Серьезное падение привело к тому, что 33-летний Сандерленд не сможет отстоять звание сильнейшего. В заявлении организаторов сказано, что Сэм «в сознании и его двигательная активность не пострадала», однако испытывает боли, потому гонщика вскоре после возвращения в базовый лагерь Си-Кэмп отправили в больницу ближайшего города Янбу.
На момент схода британец был лидером этапа, на отметке 37 км он показал лучшее время, опередив на несколько секунд Хоана Барреду с Пабло Кинтанильей.
В 2018 году Сандерленд уже попадал в аварию на «Дакаре», тогда это произошло на четвертом этапе гонки.
Участникам первого этапа предстоит преодолеть 367 км в окрестностях Си-Кэмпа и вернуться назад.
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