Галерея: электробагги Audi для «Дакара»
У новой модели RS Q e-tron E2 сразу три мотора, а состав команды не оставляет иной цели, кроме борьбы за победу в знаменитом марафоне
Гонщиками Audi в стартующем совсем скоро «Дакаре» станут Стефан Петерансель, Карлос Сайнс-старший и Маттиас Экстрем. Двое первых общими усилиями выигрывали главную внедорожную гонку планеты 18 раз, третий пока не добивался побед, но в возрасте 44 лет является на фоне коллег еще юниором.
Выступать им предстоит на багги RS Q e-tron E2. Машину впервые показали еще 31 августа, а теперь, проведя несколько серий тестов, компания готовится побороться за первую победу в абсолютном зачете «Дакара».
Новинка сохранила не так много от прошлогодней модели, с которой ингольштадтский концерн без особых успехов дебютировал в марафоне. Лучшим результатом в 2022-м стало девятое место Экстрема в итоговом протоколе и четыре выигранных спецучастка.
RS Q e-tron E2 оснащена 4-цилиндровым 2-литровым двигателем из чемпионата DTM (еще прежнего, «настоящего»), который работает в паре с двумя мотор-генераторами из Формулы Е – каждый передает мощность на собственную ось. Суммарная отдача этой тройки достигает почти 400 л.с.
«Дакар» 2023 года пройдет в Саудовской Аравии. Пролог состоится 31 декабря, а реальная борьба начнется в первый день нового года.
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Фотограф: Audi
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