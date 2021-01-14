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Дакар / Новость

Аль-Аттия назвал правила «Дакара» несправедливыми

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Аль-Аттия назвал правила «Дакара» несправедливыми
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По мнению катарского гонщика, регламент внедорожной гонки ставил участников на полноприводной технике и багги в неравные условия

Трехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия чаще других опережал соперников на этапах нынешнего марафона: он стал быстрейшим на прологе, а потом показывал лучшее время по итогам четырех из десяти прошедших дней. Однако в общем зачете гонщик на Toyota уступает 17 минут Стефану Петеранселю – и едва ли сможет ликвидировать это отставание за два оставшихся этапа. 

Как сказал Нассер после финиша в среду, такая разница стала следствием того, что он выступает за команду Toyota на полноприводном внедорожнике, а Петерансель едет за X-raid за рулем багги с приводом за заднюю ось. 

На жестких каменистых поверхностях, каких много на нынешнем «Дакаре», у багги гораздо ниже вероятность повредить шину. 

«Я немного расстроен, – признался Аль-Аттия в интервью Motorsport.com. – Это не поединок между мной и Стефаном. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы соперничать с другими гонщиками. Мы уже доказали, что на одном уровне со Стефаном и его напарником Карлосом [Сайнсом].

Но я вижу эту гонку как проигранное сражение между полноприводниками и багги. Правила слишком сильно перекошены в пользу багги».  

Он добавил: «Моей скорости и прекрасной работы моего штурмана Матье [Бомеля] недостаточно, чтобы сократить отставание.

Ход гонки решили навигационные ошибки, но прежде всего проколы. Со старта гонки и до сегодняшнего дня у нашей команды было проколото 60 колес, а у X-raid – всего 14. Эти цифры говорят сами за себя. У багги более крупные шины, им проще справляться с камнями, а для нас это просто ночной кошмар. 

Сегодня [в среду] было больше песков, мы смогли атаковать, но когда покрытие каменное, как накануне, у нас начинаются сложности. Мы не хотим рисковать, а потому вынуждены сбавлять темп». 

«Дакар»-2021 финиширует в субботу.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Нассер Аль-Аттия
Автор Мария Гуидотти

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