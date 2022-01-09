Французы показали первый водородный багги для «Дакара»

Французская команда GCK Motorsport представила в Саудовской Аравии, на бивуаке ралли «Дакар» действующий прототип первого водородного внедорожника. Машину предстоит доработать, чтобы она смогла выйти на старт гонки через два года, в 2024 году.

А автомобиля, получившего название GCK e-Blast H2, действительно весьма необычная конструкция. Водород служит для производства электричества в топливной ячейке мощностью 200 киловатт. Само топливо содержится под давлением 700 атмосфер в четырех баках.

Получаемое электричество поступает в буферную батарею на 50 киловатт-часов, которая также заряжается при торможении. От батареи энергия поступает уже на единственный электромотор пиковой потребляемой мощностью 320 киловатт, что эквивалентно 470 л.с. на выходе. Этот электромотор соединен с двухступенчатой коробкой передач – это тоже весьма необычно, так как в большинстве современных электрокаров при этом обычно используются одноступенчатые редукторы.

Судя по всему двигатель вращает только одну пару колес (очевидно заднюю), так как в современных электромобилях полный привод проще и выгоднее реализовывать за счет второго электромотора – так, например, сделано на Audi RS Q e-tron, который уже выступает на «Дакаре».

Запас водорода составляет 30 килограммов, но по подсчетам его хватит только на 250 километров дистанции в гоночном темпе. Создатели надеются, что к 2024 году в правилах сделают послабление, позволяющее внедорожникам заправляться на трассе, как это уже разрешено для мотовездеходов и легких багги. Заправка водородом занимает сравнимое с заправкой бензином время, но требует сложного оборудования.