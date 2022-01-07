Французское правительство: «Дакар» могут остановить из-за теракта?

30 декабря в Джидде произошел взрыв, в результате которого пострадал гонщик команды Sodicars Филипп Бутрон. Он и еще пять человек находились в автомобиле неподалеку от отеля «Донателло». 4 января французская антитеррористическая прокуратура объявила, что займется расследованием произошедшего: существует предположение, что это был теракт.

В пятницу, 7 января, французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью каналу BFM заявил о возможности прервать ралли-марафон: «Это возможно. Мы быстро дали понять организаторам и представителям Саудовской Аравии, что мы хотим прозрачности в отношении произошедшего, потому что были гипотезы о террористическом акте. Ранее уже случались теракты в Саудовской Аравии против интересов Франции, и нам важно защитить наших граждан. Поэтому этим делом занимается национальная антитеррористическая прокуратура: ситуация такова, что на “Дакаре” мог быть теракт.

Мы посчитали, что, может, лучше приостановить мероприятие, но организаторы с этим не согласились – и мы все равно должны быть очень осторожными. Да, они усилили охрану, но вопрос все еще обсуждается».

Филипп Бутрон – президент одного из футбольных клубов французской лиги 2. Этот «Дакар» должен был стать его девятым. Бутрон и его штурман собирались выступить на багги за команду Sodicars.