Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»
Участники знаменитого марафона вступят в борьбу 31 декабря. А пока у них есть возможность в последний раз проверить свою технику в Аравийской пустыне
Фотограф: Фредерик Ле Флош / DPPI
Фотограф: Фредерик Ле Флош / DPPI
Фотограф: Чарли Лопес / A.S.O
Фотограф: Sherco Racing
Фотограф: MCH Photo
Фотограф: Том Коронель
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Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»
Участники знаменитого марафона вступят в борьбу 31 декабря. А пока у них есть возможность в последний раз проверить свою технику в Аравийской пустыне
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