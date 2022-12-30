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Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»

Участники знаменитого марафона вступят в борьбу 31 декабря. А пока у них есть возможность в последний раз проверить свою технику в Аравийской пустыне

Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»
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