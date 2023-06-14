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Ford объявила о старте заводской программы на Ралли Дакар

Совместный проект с M-Sport дебютирует в 2024 году, а уже в 2025-м американцы рассчитывают выиграть знаменитый внедорожный марафон

Эндрю ван Лёвен
Автор:
Ford Ranger Raptor для Ралли Дакар 2024 года

В среду компания Ford объявила, что будет выступал на «Дакаре» с машиной, построенной на базе пикапа Ranger по техническим требованиям топового класса T1+. Партнерами программы выступят компания M-Sport, которая строил для «Голубого овала» раллийную технику, и команда Neil Woolridge Motorsport из ЮАР.

Сейчас у NWM уже есть гоночный Ranger прошлого поколения, оснащенный 3,5-литровым мотором Ecoboost. Эта машина выступит базой для дальнейшей работы и выйдет на старт предстоящей гонки. А к 2025 году стороны построят совершенно новый автомобиль, с которым намерены бороться за победу.

Подробности о его технических характеристиках будут объявлены дополнительно. 

Ралли Дакар 2024 года пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 19 января.  

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Фотограф: Ford

Ford Ranger Raptor для Ралли Дакар 2024 года
Ford Ranger Raptor для Ралли Дакар 2024 года
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Фотограф: Ford

Ford Ranger Raptor для Ралли Дакар 2024 года
Ford Ranger Raptor для Ралли Дакар 2024 года
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Фотограф: Ford

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Видео: организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2024 года
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