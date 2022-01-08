FIA: Правила не виноваты в проблемах электромобилей на «Дакаре»

Карлос Сайнс-старший уже вошел в историю «Дакара», став первым человеком, выигравшим этап на электромобиле – внедорожнике Audi. Прежде электрическая техника уже стартовала и даже финишировала на «Дакаре», но ни разу не претендовала на победы.

Тем не менее, Сайнс, который из-за навигационной ошибки на первом участке фактически потерял шансы на победу в гонке, успел покритиковать правила ралли-рейдов за то, что они играют против электромобилей вообще и Audi в частности. Так, испанец справедливо отметил, что его машина существенно тяжелее, чем у конкурентов.

Единственная в истории победительница «Дакара», ныне занимающая пост главы комиссии Международной автомобильной федерации по ралли-рейдам Ютта Кляйншмидт вскоре возразила Сайнсу.

«Я не вижу, чтобы у них были какие-то недостатки относительно конкурентов, – сказала Кляйншмидт. – Если посмотреть, как они выходят из поворотов или перепрыгивают дюны, то вы увидите, что они очень быстры. У меня тут есть вертолет, и я могу видеть, как они справляются повсюду.

Ну а то, что они такие тяжелые – это не проблема технического регламента. Они сами не уложились в нужные параметры. Мы пошли им на встречу и подняли минимальный вес внедорожников до двух тонн. Но Audi все равно тяжелее этого значения, они имели право снизить вес, но не придумали, как технически это сделать.

Я думаю в правилах мы все неплохо сбалансировали. По крайней мере я не согласна с Карлосом, что правила играют против них. В конце концов его собственная скорость на отдельных участках это доказывает. В любом случае, у нас сейчас во всех автомобилях есть телеметрия, так что мы проанализируем все данные и внесем изменения в правила на следующей год на основании анализа, если это потребуется».

Напомним, что автомобили Audi RS Q e-tron для «Дакара» можно лишь с натяжкой назвать электрическими: в движение они приводятся только электромоторами, но электричество вырабатывает бортовой генератор с ДВС. Батарея также присутствует, что вместе и приводит к увеличению веса.

Дополнительная информация: Рачит Тукрал