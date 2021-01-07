Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»
После 5-го дня гонки российские экипажи занимают две первых позиции в общем зачете
Второй день подряд по ходу ралли-марафона «Дакар» успехи экипажей команды КамАЗ дополняются неудачами ключевых соперников российского коллектива. В 5-й день гонки камазовцы отметились очередной победой – а также финишем сразу трех машин в первой четверке.
Самым быстрым по итогам очередного спецучастка стал Андрей Каргинов. Этот успех стал для действующего победителя «Дакара» первым в рамках марафона этого года – в самом начале соревнований Каргинов столкнулся с техническими проблемами и сейчас уступает лидеру общего зачета почти два часа.
Лидером общего зачета остается Дмитрий Сотников, который закончил день на 3-м месте – но уступил опередившим его спортсменам считанные минуты. Более того, преимущество Сотникова в общем зачете только выросло из-за проблем, с которыми столкнулся экипаж IVECO под управлением Мартина Мацика. Еще вчера чешский пилот занимал 2-е место в общем зачете, в четверг на 6-ти из 9-ти промежуточных финишах был самым быстрым в категории грузовиков – однако на последнем сегменте спецучастка потерял почти полчаса.
Результаты 5-го дня в зачете грузовых автомобилей
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Андрей Каргинов
|КамАЗ
|2
|
Алексей Вишневский
|МАЗ
|+ 2:42
|3
|
Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 3:41
|4
|
Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 10:37
|5
|
Мартин Солтис
|Tatra
|
+ 12:07
Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 5-го дня
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|2
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 33:53
|3
|Мартин Мацик
|IVECO
|
+ 51:11
|4
|Алеш Лопрайс
|КамАЗ
|+ 1:02:25
|5
|Айрат Мардеев
|Praga
|+ 1:02:51
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Кирилл Качнов