Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»

Второй день подряд по ходу ралли-марафона «Дакар» успехи экипажей команды КамАЗ дополняются неудачами ключевых соперников российского коллектива. В 5-й день гонки камазовцы отметились очередной победой – а также финишем сразу трех машин в первой четверке.

Самым быстрым по итогам очередного спецучастка стал Андрей Каргинов. Этот успех стал для действующего победителя «Дакара» первым в рамках марафона этого года – в самом начале соревнований Каргинов столкнулся с техническими проблемами и сейчас уступает лидеру общего зачета почти два часа.

Лидером общего зачета остается Дмитрий Сотников, который закончил день на 3-м месте – но уступил опередившим его спортсменам считанные минуты. Более того, преимущество Сотникова в общем зачете только выросло из-за проблем, с которыми столкнулся экипаж IVECO под управлением Мартина Мацика. Еще вчера чешский пилот занимал 2-е место в общем зачете, в четверг на 6-ти из 9-ти промежуточных финишах был самым быстрым в категории грузовиков – однако на последнем сегменте спецучастка потерял почти полчаса.

Результаты 5-го дня в зачете грузовых автомобилей Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Андрей Каргинов КамАЗ 2 Алексей Вишневский МАЗ + 2:​​42 3 Дмитрий Сотников КамАЗ + 3:41 4 Антон Шибалов КамАЗ + 10:37 5 Мартин Солтис Tatra + 12:07 Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 5-го дня Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Дмитрий Сотников КамАЗ 2 Антон Шибалов КамАЗ + 33:53 3 Мартин Мацик IVECO + 51:11 4 Алеш Лопрайс КамАЗ + 1:02:25 5 Айрат Мардеев Praga + 1:02:51

В зачете мотовездеходов лидирует чилиец Франсиско Лопез, россиянин Сергей Карякин опустился на 6-е место и отстает от лидера почти на 40 минут.