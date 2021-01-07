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Дакар / Новость

Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»

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Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»
Автор:
, Главный редактор

После 5-го дня гонки российские экипажи занимают две первых позиции в общем зачете

Второй день подряд по ходу ралли-марафона «Дакар» успехи экипажей команды КамАЗ дополняются неудачами ключевых соперников российского коллектива. В 5-й день гонки камазовцы отметились очередной победой – а также финишем сразу трех машин в первой четверке.

Самым быстрым по итогам очередного спецучастка стал Андрей Каргинов. Этот успех стал для действующего победителя «Дакара» первым в рамках марафона этого года – в самом начале соревнований Каргинов столкнулся с техническими проблемами и сейчас уступает лидеру общего зачета почти два часа.

Лидером общего зачета остается Дмитрий Сотников, который закончил день на 3-м месте – но уступил опередившим его спортсменам считанные минуты. Более того, преимущество Сотникова в общем зачете только выросло из-за проблем, с которыми столкнулся экипаж IVECO под управлением Мартина Мацика. Еще вчера чешский пилот занимал 2-е место в общем зачете, в четверг на 6-ти из 9-ти промежуточных финишах был самым быстрым в категории грузовиков – однако на последнем сегменте спецучастка потерял почти полчаса.

Результаты 5-го дня в зачете грузовых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1

Russian Federation Андрей Каргинов

 КамАЗ  
2

Belarus Алексей Вишневский

 МАЗ + 2:​​42 
3

Russian Federation Дмитрий Сотников

 КамАЗ + 3:41
4

Russian Federation Антон Шибалов

 КамАЗ + 10:37
5

Czech Republic Мартин Солтис

 Tatra

+ 12:07

Общий зачет в категории грузовых автомобилей после 5-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ  
2 Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 33:53
3 Czech Republic Мартин Мацик IVECO

+ 51:11
4 Czech Republic Алеш Лопрайс КамАЗ + 1:02:25
5 Russian Federation Айрат Мардеев Praga + 1:02:51

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Кирилл Качнов

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