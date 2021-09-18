Электрокар Audi для «Дакара» испытали в пустыне. Он сломался

Компания Audi впервые привезла гоночный электрический внедорожник RS Q e-tron на тесты в пустыне, которые проходили в Марокко. Машину готовят для участия в ралли-марафоне «Дакар» в январе будущего года.

Прежде электромобиль уже тестировали в Германии и Испании, однако его впервые испытали в условиях африканской пустыни. Как и ожидалось, без поломок не обошлось.

«Условия в Марокко были экстремальными, показатель термометра поднимался хорошо за 40 градусов, – рассказал Свен Кванд, глава команды Q Motorsport, которая сотрудничает с Audi в «Дакаре». – Песчаные бури также не облегчали задачу. В итоге тесты приходилось не раз прерывать из-за новых проблем. Эти слабые места мы должны усилить.

«В «Дакаре» мы ожидаем существенно более низкие температуры, – заявил ответственный руководитель Audi Sport Андреас Роос. – И все же мы хотели испытать наш концепт в самых жестких условиях. Например, мотор-генераторы не создавались для работы при таких температурах. Но здесь у нас от жары страдала даже трансмиссия. Нам еще многое предстоит исправить перед стартом ралли-марафона. В частности, справиться с охлаждением тяговой батареи».

По сути RS Q e-tron является последовательным гибридом. В движение он приводится исключительно двумя электромоторами от болидов Формулы Е. Они питаются от тяговой батареи, которая подзаряжается от третьего мотор-генератора из той же Формулы Е. Последний в свою очередь вращается двухлитровым турбодвигателем Audi от гоночных машин DTM.

В «Дакаре» за Audi поедут трое легендарных пилотов: Стефан Петерансель, Карлос Сайнс-старший и Маттиас Экстрём.