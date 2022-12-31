Экстрем обогнал Леба в дебюте «Дакара»

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45-й «Дакар» стартовал в Саудовской Аравии 31 января. Для начала участникам предложили 13-километровую дистанцию в окрестностях лагеря Си-Кэмп, которая стала своеобразным аперитивом перед настоящей борьбой в песках Аравийской пустыни.

Разумеется, показанные сегодня секунды мало повлияют на итоговый результат, однако пролог позволил главным претендентам обозначить серьезность своих намерений.

Лучшим по итогам восьми минут на трассе стал Маттиас Экстрем на новой багги Audi. Двукратный чемпион DTM всего на секунду опередил лидера Bahrain Prodrive Себастьена Леба.

Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен Фото: A.S.O.

Более опытные марафонцы предпочли не слишком спешить в дебюте. 14-кратный победитель гонки Стефан Петерансель показал третий результат, прошлогодний триумфатор Нассер Аль-Аттия – четвертый.

Те экипажи, которые попали на прологе в десятку сильнейших, теперь смогут выбрать стартовую позицию для воскресного этапа, дистанция которого составит уже 367 км

Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет Авто

Pos Name Машина Время/Отст. 1 Маттиас Экстрем Маттиас Экстрем Audi 8:00 2 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +0:01 3 Стефан Петерансель Стефан Петерансель Audi +0:11 4 Нассер Аль-Аттия Toyota +0:12 5 Герлен Шишери Герлен Шишери Prodrive +0:13 6 Карлос Сайнс Audi +0:14 7 Язил Аль-Раджи Toyota +0:16 8 Якуб Пшигоньский Якуб Пшигоньский Mini +0:16 9 Орландо Терранова Орландо Терранова Prodrive +0:20 10 Хэнк Латеган Toyota +0:21 …44 Денис Кротов Денис Кротов Mini +1:31