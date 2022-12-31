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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Экстрем обогнал Леба в дебюте «Дакара»

Шведский гонщик Audi показал лучшее время на коротком субботнем прологе

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Экстрем обогнал Леба в дебюте «Дакара»
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45-й «Дакар» стартовал в Саудовской Аравии 31 января. Для начала участникам предложили 13-километровую дистанцию в окрестностях лагеря Си-Кэмп, которая стала своеобразным аперитивом перед настоящей борьбой в песках Аравийской пустыни.

Разумеется, показанные сегодня секунды мало повлияют на итоговый результат, однако пролог позволил главным претендентам обозначить серьезность своих намерений.

Лучшим по итогам восьми минут на трассе стал Маттиас Экстрем на новой багги Audi. Двукратный чемпион DTM всего на секунду опередил лидера Bahrain Prodrive Себастьена Леба.

Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен

Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен

Фото: A.S.O.

Более опытные марафонцы предпочли не слишком спешить в дебюте. 14-кратный победитель гонки Стефан Петерансель показал третий результат, прошлогодний триумфатор Нассер Аль-Аттия – четвертый. 

Те экипажи, которые попали на прологе в десятку сильнейших, теперь смогут выбрать стартовую позицию для воскресного этапа, дистанция которого составит уже 367 км

Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет Авто

Pos
Name
Машина
 Время/Отст.
1
Sweden Маттиас Экстрем
Audi
 8:00
2
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +0:01
3
France Стефан Петерансель
 Audi +0:11
4 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 +0:12
5
France Герлен Шишери
 Prodrive  +0:13
6 Spain Карлос Сайнс Audi +0:14
7 Saudi Arabia Язил Аль-Раджи Toyota +0:16
8
Poland Якуб Пшигоньский
 Mini +0:16
9
Argentina Орландо Терранова
 Prodrive  +0:20
10 South Africa Хэнк Латеган Toyota +0:21
…44
Russian Federation Денис Кротов
 Mini +1:31
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