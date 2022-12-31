Экстрем обогнал Леба в дебюте «Дакара»
Шведский гонщик Audi показал лучшее время на коротком субботнем прологе
45-й «Дакар» стартовал в Саудовской Аравии 31 января. Для начала участникам предложили 13-километровую дистанцию в окрестностях лагеря Си-Кэмп, которая стала своеобразным аперитивом перед настоящей борьбой в песках Аравийской пустыни.
Разумеется, показанные сегодня секунды мало повлияют на итоговый результат, однако пролог позволил главным претендентам обозначить серьезность своих намерений.
Лучшим по итогам восьми минут на трассе стал Маттиас Экстрем на новой багги Audi. Двукратный чемпион DTM всего на секунду опередил лидера Bahrain Prodrive Себастьена Леба.
Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен
Фото: A.S.O.
Более опытные марафонцы предпочли не слишком спешить в дебюте. 14-кратный победитель гонки Стефан Петерансель показал третий результат, прошлогодний триумфатор Нассер Аль-Аттия – четвертый.
Те экипажи, которые попали на прологе в десятку сильнейших, теперь смогут выбрать стартовую позицию для воскресного этапа, дистанция которого составит уже 367 км
Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет Авто
|
Pos
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1
|
Маттиас Экстрем
|
Audi
|8:00
|2
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+0:01
|3
|
Стефан Петерансель
|Audi
|+0:11
|4
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|+0:12
|5
|
Герлен Шишери
|Prodrive
|+0:13
|6
|Карлос Сайнс
|Audi
|+0:14
|7
|Язил Аль-Раджи
|Toyota
|+0:16
|8
|
Якуб Пшигоньский
|Mini
|+0:16
|9
|
Орландо Терранова
|Prodrive
|+0:20
|10
|Хэнк Латеган
|Toyota
|+0:21
|…44
|
Денис Кротов
|Mini
|+1:31
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